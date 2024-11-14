Популярна ігрова франшиза отримає онлайн-версію замість нового продовження

Серія Horizon наразі має дві окремі частини, а також версію в сетингу LEGO. Але з 2022 року шанувальники з нетерпінням чекають появи багатокористувацької гри цьому всесвіті, оскільки саме тоді ми отримали перші натяки на її розробку. Тепер маємо перший серйозний доказ і навіть приблизну дату релізу.

Деталі

Нещодавно опубліковані вакансії від розробника Guerrilla Games свідчать про можливий вихід онлайн-проєкту Horizon десь наступного року. Звісно ж, точної дати поки немає, як і підтверджень від самої студії, що розробка взагалі досі ведеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також У Fortnite з'явиться новий режим для гри від першої особи: коли чекати

З моменту першого оголошення ми більше нічого не чули про проєкт, оскільки ані Guerrilla Games, ані інсайдери, близькі до розробки, нічого не розголошували.

У березні 2024 року Джейсон Шрайєр заявляв, що компанія не відмовилась від своїх планів, попри звільнення й реструктуризацію PlayStation.

У вересні він робив ще одну заяву, в якій прямо заявив, що наступною новинкою Guerrilla буде саме ця багатокористувацька гра.

Нещодавно уважні фанати відкопали список вакансій студії, серед яких була посада "стажера з контролю якості релізу". У цьому оголошенні зазначено, що кандидат працюватиме над "онлайн-проєктом" і що він повинен буде почати роботу в "першій половині 2025 року". В описі вакансії зазначено, що майбутній працівник допоможе "забезпечити підготовку гри до запуску". Якщо припустити, що слова Шраєра є правдою (що буває дуже часто), то всі сумніви відпадають.

Якщо період тестування займе досить багато часу, ми можемо розраховувати на вікно релізу або раннього доступу десь у другій половині 2025 року. Варто також зазначити, що багатокористувацькі проєкти нерідко запускаються спочатку в бета-релізі, тестуються першими кількома тисячами гравців, і лише потім випускаються повноцінно.