Electronic Arts визначили переможця Чемпіонату світу з футболу 2026

Розробники симуляторів футболу EA Sports FC розповіли хто здобув перемогу на Чемпіонаті світу з футболу 2026 у їхній ігровій симуляції. Все б нічого, але попередні 4 прогнози збувалися.

Уже стартували перші прогнози на те хто ж виграє "мундіаль" у США і поки експерти аналізують статистичні дані у пошуках істини, відомі розробники відеоігор розповіли свою версію розвитку подій, інформує 24 Канал.

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EA знають хто виграє Чемпіонату світу з футболу 2026?

Electronic Arts традиційно провела віртуальну симуляцію Чемпіонату світу з футболу за допомоги свого футбольного симулятора, який останніми роками носить назву не FIFA, а EA Sports FC.

Для цього розробники взяли справжній розклад групового етапу турніру та змусили свій рушій передбачити його переможців, а потім так само "провели" матчі плей-оф.

Згідно з прогнозом, як EA повідомили у соцмережі X, Чемпіонами світу з футболу в 2026 році стане Іспанія.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Здавалося б, ну що за нісенітниці? Але річ у тому, що ми не просто так пригадали, що EA проводять цей ритуал вже традиційно.

Таким самим методом, компанія абсолютно точно передбачила чотирьох останніх переможців Чемпіонату світу поспіль.

Зокрема, у 2022 році мало хто вірив, що Аргентина врешті виграє Чемпіонат світу вперше з 1986 року, але прогноз був саме таким. А у 2010 році ігророби правильно напророкували перший в історії тріумф якраз для "фурії роха", інформує VGC.

Чи повториться успіх цього прогнозу цьогоріч? Покаже лише час.