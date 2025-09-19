Нідерландська студія Team Reptile, відома за екшеном Bomb Rush Cyberfunk, анонсувала свій новий проєкт. Гра під назвою Hyperfunk стане ідейним продовжувачем попередниці та запропонує гравцям екстремальні трюки, графіті-битви та довгоочікуваний мультиплеєр у футуристичному світі.

Події Hyperfunk розгортаються у "світлому майбутньому", де суспільство перебуває під впливом онлайнового простору під назвою "Гіпер" (Hyper), як розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

Що відомо про гру Hyperfunk?

У цьому світі вуличні художники змагаються між собою, пропонуючи власні інтерпретації нової реальності. Розробники описують гру як "дві секунди на секунду еволюціонованого фанк-стилю".

Трейлер Hyperfunk – дивіться відео:

Гравці зможуть досліджувати місто на шалених швидкостях, виконуючи трюки на роликах, скейтборді чи велосипеді BMX. Успішні комбінації трюків заряджатимуть особистий прискорювач, що дозволить розганятися ще сильніше.

Скриншоти Hyperfunk

Однією з ключових особливостей стануть графіті-битви в реальному часі. У них гравцям потрібно буде якнайкраще розфарбувати територію та втекти від поліції.. Також у грі буде чотири типи графіті.

Важливою частиною ігрового процесу стане мультиплеєр: можна буде зустрічати випадкових гравців у "Гіпері" або проводити час із друзями на вулицях міста.

Коли реліз Hyperfunk?

Hyperfunk вийде на ПК (Steam) та поки неанонсованих консолях, але дата релізу наразі невідома. Судячи з інформації на сторінці гри у Steam, вона отримає текстовий переклад кількома мовами.