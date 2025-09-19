Hyperfunk: творці Bomb Rush Cyberfunk показали гру з трюками та графіті
- Гра Hyperfunk від Team Reptile запропонує екстремальні трюки, графіті-битви та мультиплеєр у футуристичному світі.
- Дата релізу Hyperfunk невідома, але гра вийде на ПК та поки неанонсованих консолях з текстовим перекладом кількома мовами.
Нідерландська студія Team Reptile, відома за екшеном Bomb Rush Cyberfunk, анонсувала свій новий проєкт. Гра під назвою Hyperfunk стане ідейним продовжувачем попередниці та запропонує гравцям екстремальні трюки, графіті-битви та довгоочікуваний мультиплеєр у футуристичному світі.
Події Hyperfunk розгортаються у "світлому майбутньому", де суспільство перебуває під впливом онлайнового простору під назвою "Гіпер" (Hyper), як розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.
Що відомо про гру Hyperfunk?
У цьому світі вуличні художники змагаються між собою, пропонуючи власні інтерпретації нової реальності. Розробники описують гру як "дві секунди на секунду еволюціонованого фанк-стилю".
Трейлер Hyperfunk – дивіться відео:
Гравці зможуть досліджувати місто на шалених швидкостях, виконуючи трюки на роликах, скейтборді чи велосипеді BMX. Успішні комбінації трюків заряджатимуть особистий прискорювач, що дозволить розганятися ще сильніше.
Скриншоти Hyperfunk
Однією з ключових особливостей стануть графіті-битви в реальному часі. У них гравцям потрібно буде якнайкраще розфарбувати територію та втекти від поліції.. Також у грі буде чотири типи графіті.
Важливою частиною ігрового процесу стане мультиплеєр: можна буде зустрічати випадкових гравців у "Гіпері" або проводити час із друзями на вулицях міста.
Коли реліз Hyperfunk?
Hyperfunk вийде на ПК (Steam) та поки неанонсованих консолях, але дата релізу наразі невідома. Судячи з інформації на сторінці гри у Steam, вона отримає текстовий переклад кількома мовами.