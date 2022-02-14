Ідеальний сиквел: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Horizon Forbidden West

Профільні видання вже встигли виставити свої оцінки відеогрі Horizon Forbidden West. Загалом сиквел їм дуже сподобався, а деякі навіть називають його ідеальним.

Уже 18 лютого відбудеться довгоочікуваний реліз відеогри Horizon Forbidden West, яку розробила студія Guerrilla Games. Ми на Games24 вже розповідали про цей амбітний проєкт, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з першими його оцінками.

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Оцінки Horizon Forbidden West

Одразу ж варто відзначити, що ембарго на публікацію оглядів спало сьогодні вночі, а тому в мережі вже можна знайти чимало відповідних матеріалів. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic у гри Horizon Forbidden West зараз 89 балів зі 100 (102 огляди), а рекомендують її одразу 95% критиків. Аналогічна ситуація і на Metacritic, щоправда, там нарахували лише 93 огляди відеогри.

Виходить, що загалом журналісти дуже тепло зустріли новий проєкт Guerrilla Games. Варто відзначити, що ідентичну оцінку від критиків отримала й перша частина. На OpenCritic в гри Horizon Zero Dawn зараз 89 балів, а рекомендує її 94% оглядачів.

Плюси та мінуси Horizon Forbidden West

Критики сходяться на думці, що це майже ідеальний сиквел. Вони відзначають, що в розробників вийшло розвинути більшість ідей оригіналу. На їхню думку, до плюсів відеогри можна віднести: захопливий сюжет, колоритних персонажів, продумані додаткові завдання, різноманіття роботів, величезний відкритий світ, хорошу бойову систему та якісну візуальну складову.

А от критикують Horizon Forbidden West за деякі невеликі технічні недоліки та відсутність суттєвих змін. На думку деяких журналістів, ті речі, які вражали та дивували раніше, у сиквелі працюють вже не так ефективно.

Наостанок відзначимо, що відеогра Horizon Forbidden West вийде лише на консолі PlayStation. Базове видання для PS4 коштує 1999 гривень, а для PS5 – 2299 гривень.

Сюжетний трейлер відеогри Horizon Forbidden West: відео