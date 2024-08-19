5 найкращих ігор на тему виживання

Для тих, хто любить ризик і труднощі в іграх, немає нічого кращого, ніж проєкти в жанрі виживання – вас кидають у небезпечне середовище з купою загроз, які вам треба подолати, використовуючи мізерні ресурси, розкидані по світу. У цьому списку ми розглянемо найкращі ігри, які перевірять вашу здатність витримати і вистояти.

The Long Dark

The Long Dark – ідеальна під нинішню спеку, адже вона закине вас у морозні канадські гори. Гра пропонує приголомшливу кількість свободи дій у своєму відкритому світі. Завдяки безлічі захоплюючих механік вона ніколи не набридає.

Вам доведеться мати справу з погодою, зміною дня і ночі, дикими тваринами, збиранням сміття, необхідністю шукати притулок, їжу та ліки, щоб не померти.

Дивіться трейлер The Long Dark: відео

Хоча тут є сюжетний режим, головна перевага The Long Dark – у її режимі вільної гри, де ви можете обрати регіон, з якого почати, і грати в тому темпі, який комфортний вам.

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Don’t Starve

Правила цієї гри буквально в назві – не голодуй. Ви починаєте з дуже детальних налаштувань карти, де можете обрати персонажа, кількість ресурсів, розмір та тип територій, ворогів, погоду, частоту подій та багато іншого.

З'явившись біля таємничого порталу, вашою першою метою є збір ресурсів на вогнище, яке перешкодить нічним монстрам з'їсти персонажа, коли прийде темрява. Збирайте їжу, а також слідкуйте за емоційним станом, інакше ваш уб'є або голод, або привиди.

Численні ресурси, розкидані по всій карті, дозволять вам створювати різноманітні предмети, яких з кожним оновленням стає все більше. У якийсь момент ви зможете навіть побудувати власну базу, де зберігатимете свою здобич.

Дивіться трейлер Don’t Starve: відео

Гра може бути дуже складною, оскільки втримати баланс голоду та свідомості часом дуже важко. Одні персонажі, наприклад, можуть їсти лише певний тип їжі, а інші втрачають емоційну рівновагу з будь-якої нагоди.

І краще встановіть у налаштуваннях швидку зиму…

The Forest

Після аварійної посадки на таємничому півострові Ерік Леблан повинен знайти припаси, розшукати свого зниклого сина і відбитися від випадкового місцевого канібала.

"Ліс" – це захоплююче випробування, яке потрібно пройти, щоб повністю його оцінити. Гра нагадує повноцінний фільм у жанрі горор, з усіма притаманними йому жахами та кров'ю. А коли ви пройдете "Ліс", на вас чекає продовження, сповнене ще більш моторошних пригод.

Трейлер гри The Forest: відео

Subnautica

Хоча більша частина Subnautica відбувається під водою, її все одно можна назвати грою з відкритим світом. Це справжній шедевр ґеймдизайну. Відсутність чітких квестів чи маркерів прогресу надає історії неперевершеного відчуття автономності.

За сюжетом, ви зазнали аварії на незвіданій океанічній планеті. Ваш корабель вибухнув, але ви врятувалися на невеликій капсулі, яка тепер плаваю посеред води. Ви маєте негайно братися до пошуку їжі, а також створювати дослідницькі знаряддя. Збирайте сировину з навколишнього океану, виготовляйте ножі, ліхтарі, водолазне спорядження та підводні човни. Запливайте глибше, щоб знаходити рідкісну сировину, яка дає змогу виготовляти кращі речі.

Вам також потрібно буде навчитися розпізнавати корисних тварин і рослини, відсіюючи тих, що принесуть вам лише шкоду. Але не забувайте, що поряд із вами ховаються гігантські монстри, які тільки й чекають, щоб напасти.

Трейлер Subnautica: відео

Terraria

Станом на 2023 рік "Terraria" входить до десятки найбільш продаваних відеоігор усіх часів. Мабуть, найбільшим компліментом для цієї гри є те, що важко назвати лише одну причину такої популярності. Це може бути захоплююча 16-бітна естетика, неперевершене відчуття дослідження або відверто захоплюючий ігровий цикл. Або, можливо, це просто тому, що вона настільки насичена контентом, що ви застрягнете в ній на багато-багато годин.

Тут вам доведеться копати, битися, досліджувати й будувати. Весь світ у ваших руках, коли ви боретеся за виживання, багатство та славу. Чи будете ви заглиблюватися в печерні простори в пошуках скарбів і сировини, з яких можна буде створювати постійно еволюціонуюче спорядження, техніку та прикраси? Чи, можливо, ви вирішите шукати дедалі сильніших ворогів, щоб випробувати себе в бою? А може, ви вирішите побудувати власне місто, щоб прийняти безліч таємничих союзників, яких можете зустріти на своєму шляху?

Поєднуючи елементи класичних екшенів зі свободою творчості у стилі пісочниці, Terraria – це унікальний ігровий досвід, де і подорож, і пункт призначення повністю підконтрольні гравцеві.

Трейлер Terraria: відео