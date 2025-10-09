Netflix анонсував новий спосіб взаємодії з відеоіграми. Компанія готує до запуску розваги для телевізорів, де контролером виступатиме звичайний смартфон. Очікується, що перші проєкти з'являться наприкінці 2025 року та будуть орієнтовані на гру в компанії друзів або родини.

Співдиректор Netflix Грег Пітерс на конференції Bloomberg Screentime у Лос-Анджелесі розповів про нову ініціативу компанії, інформує 24 Канал.

За його словами, Netflix планує запропонувати користувачам ігри на телевізорі, для керування якими не потрібен традиційний геймпад – його роль виконуватиме мобільний телефон. Пітерс зазначив, що такий підхід є надзвичайно простим та інтуїтивно зрозумілим для будь-якого користувача.

На початковому етапі компанія зосередиться на п'яти проєктах для вечірок та компаній:

Lego Party!

Boggle Party

Pictionary: Game Night

Tetris Time Warp

Party Crashers: Fool Your Friends.



Netflix переосмислила підхід до ігор на телевізорі / Фото Netflix

Як працюватиме новий підхід до ігор?

Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли легко перемикатися між переглядом серіалів та іграми з друзями, не виходячи з додатку Netflix.

Представники компанії запевняють, що створюють абсолютно новий спосіб гри, який буде таким же простим, як і перегляд шоу. Для цього знадобляться лише телевізор із Netflix та смартфон.

Запуск нової функції заплановано на святковий сезон наприкінці 2025 року. Стримінговий гігант розглядає ігри як важливу частину свого майбутнього і вже інвестує в збільшення потужності серверів для обробки зростаючого трафіку, зазначає Bloomberg.

Як Netflix починав свій шлях в ігровій індустрії?

Netflix почав інтегрувати відеоігри у свою платформу в листопаді 2021 року, зробивши їх доступними для всіх підписників без додаткової плати. Ініціатива стартувала на мобільних пристроях під управлінням Android, а згодом поширилася і на iOS.

На відміну від хмарного геймінгу, ігри потрібно було завантажувати на пристрій з Google Play або App Store, але для доступу до них була потрібна активна підписка Netflix.

На початку ігровий каталог складався переважно з невеликих казуальних ігор, а також проєктів, заснованих на популярних франшизах сервісу, як-от Stranger Things: 1984 та Stranger Things 3: The Game. Згодом компанія почала активно розширювати свою бібліотеку, додаючи більш амбітні та визнані критиками ігри.

Щоб посилити свої позиції в ігровій індустрії, Netflix придбав кілька ігрових студій. Однією з перших стала Night School Studio, відома за грою Oxenfree. Пізніше до них приєдналися Next Games, Boss Fight Entertainment та Spry Fox.

Ці придбання дозволили компанії не лише видавати, але й самостійно розробляти ексклюзивні ігри, глибше інтегруючи їх у свій всесвіт розваг. Тепер же компанія намагається переосмислити підхід до розваг загалом і, схоже, працює над принципово новими розвагами, які поєднуватимуть телевізор та смартфон, щоб розважити користувачів.