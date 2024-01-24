Ігровій індустрії пророкують "два роки страждань": що це означає

Попри численні релізи топових ігор, 2023 рік став для ігрової індустрії "роком звільнень". Лідери ігрової індустрії не очікують, що ситуація цього року якось покращиться, а навпаки потрясіння триватимуть до 2025 року.

Згідно з неофіційними даними, у 2023 році в індустрії відеоігор скоротили понад 10 тисяч робочих місць. Натомість у 2024 році лідери індустрії очікують закриття частини компаній.

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"Два роки страждань" ігрової індустрії

Опитані лідери ігрової індустрії вважають, що вплив високих процентних ставок, перенасичених ігрових магазинів та обережності інвесторів призведуть до нових реструктуризацій, звільнень та закриттів.

Якщо 2023 рік був роком звільнень, то 2024 рік буде роком закриттів. Не лише розробників, але й видавців, медіа, сервісних компаній тощо. У відеоіграх занадто багато збиткових бізнесів. Ми очікуємо до двох років болю,

– заявив гендиректор однієї з ігрових компаній.

За словами інвесторів, зниження процентних ставок, ймовірно, стимулюватиме до більшого фінансування. Однак є чимало "безпечніших" цілей інвестицій, аніж відеоігри.

Серед причин таких проблем ігрової індустрії називають глобальні проблеми світу. Зокрема, ті факти, що уряди багатьох країн в останні роки збільшили свої витрати через пандемію та низку війн, найбільшою з яких є війна в Україні.