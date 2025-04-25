Xiaomi представила ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U з Mini-LED та 4K за 370 доларів

Компанія Xiaomi офіційно представила новий ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U з 27-дюймовим екраном, Mini-LED підсвіткою та підтримкою 4K на частоті 160 Гц. Новинка прийшла на зміну попередній моделі Redmi Display G Pro 27 і стала найдорожчим представником ігрової лінійки моніторів виробника.

Redmi Monitor G Pro 27U оснащений IPS-матрицею з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 160 Гц і часом відгуку 1 мс (GtG), інформує 24 Канал. Хоча попередник мав частоту оновлення 180 Гц, нова модель також підтримує надвисоку частоту 320 Гц при роздільній здатності 1080p.

Дивіться також RoboCop: Rogue City отримає сюжетне доповнення Unfinished Business – дата виходу вже відома

Максимальна яскравість дисплея становить 1600 кд/м². Монітор має 1152 зони локального затемнення Mini-LED – на 60% більше, ніж у попередньої моделі. Також він охоплює 99% колірних просторів Adobe RGB і DCI-P3, 100% sRGB, підтримує Dolby Vision HDR і має сертифікацію VESA DisplayHDR 1000. Заявлена також підтримка технології синхронізації зображення AMD FreeSync Premium Pro.



Redmi Monitor G Pro 27U / Фото Xiaomi

У моніторі передбачено два вбудовані динаміки потужністю по 5 Вт, аудіовихід 3,5 мм, один порт DisplayPort 1.4, два порти HDMI 2.1, а також роз’єми USB Type-A 2.0 і USB Type-A 3.0.



Характеристики Redmi Monitor G Pro 27U / Фото Xiaomi

Попередня модель Redmi Display G Pro 27 коштувала 1999 юанів (приблизно 274 доларів). Вартість нового Redmi Monitor G Pro 27U становить 2699 юанів (близько 370 доларів). Наразі компанія не повідомляє, чи буде новинка доступна на глобальному ринку. Її попередник продається за межами Китаю під назвою Monitor G Pro 27i.