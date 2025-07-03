Відома польська студія скасувала одразу дві відеогри

Після фінансового звіту, стало відомо, що іменитій польській студії довелося зупинити розробку одразу двох відеоігор. Як це вплине на майбутнє популярної серії – читайте у матеріалі.

Techland стрімко втрачає гроші, що зумовило зміну планів компанії, інформує 24 Канал з посиланням на Pulz Biznesu.

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Екстрена зміна планів

Techland – польська студія, створена ще у 1991 році, яка зробила собі ім'я створенням двох популярних франшиз Call of Juarez та Dying Light.

Остання гра студії – Dying Light 2: Stay Human була випущена у 2022 році та не отримала того успіху, на який розраховували її творці. З того часу компанія не випускала нових проєктів, що призвело до певних негараздів.

З фінансового звіту про діяльність компанії стало відомо, що у 2023 році Techland зафіксувала дефіцит у 25 мільйонів доларів, а у 2024 ще 37,3 мільйона доларів.

Окрім того, в документах також повідомляється, що компанія скасувала два неанонсовані проєкти.

Хоча деталі цих відеоігор невідомі, вважається що однією з них була фентезійна екшн-RPG з відкритим світом, що мала дати старт новій франшизі студії.

У звіті також уточнюється, що Techland запустили розробку нової гри, яка замінить дві скасовані.

Що ж до серії Dying Light, то наступним релізом Techland стане The Beast – повноцінна гра, яка спочатку планувалася як DLC. Проєкт вийде вже 22 серпня 2025 року на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox Series X|S.