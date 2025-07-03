Відома польська студія скасувала одразу дві відеогри
- Techland скасувала розробку двох неанонсованих відеоігор через фінансові труднощі, зазнавши дефіциту в 25 мільйонів доларів у 2023 році та 37,3 мільйона доларів у 2024 році.
- Компанія запустила розробку нової гри та анонсувала, що наступним релізом у серії Dying Light стане гра The Beast, яка вийде 22 серпня 2025 року.
Після фінансового звіту, стало відомо, що іменитій польській студії довелося зупинити розробку одразу двох відеоігор. Як це вплине на майбутнє популярної серії – читайте у матеріалі.
Techland стрімко втрачає гроші, що зумовило зміну планів компанії, інформує 24 Канал з посиланням на Pulz Biznesu.
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Екстрена зміна планів
Techland – польська студія, створена ще у 1991 році, яка зробила собі ім'я створенням двох популярних франшиз Call of Juarez та Dying Light.
Остання гра студії – Dying Light 2: Stay Human була випущена у 2022 році та не отримала того успіху, на який розраховували її творці. З того часу компанія не випускала нових проєктів, що призвело до певних негараздів.
З фінансового звіту про діяльність компанії стало відомо, що у 2023 році Techland зафіксувала дефіцит у 25 мільйонів доларів, а у 2024 ще 37,3 мільйона доларів.
Окрім того, в документах також повідомляється, що компанія скасувала два неанонсовані проєкти.
Хоча деталі цих відеоігор невідомі, вважається що однією з них була фентезійна екшн-RPG з відкритим світом, що мала дати старт новій франшизі студії.
У звіті також уточнюється, що Techland запустили розробку нової гри, яка замінить дві скасовані.
Що ж до серії Dying Light, то наступним релізом Techland стане The Beast – повноцінна гра, яка спочатку планувалася як DLC. Проєкт вийде вже 22 серпня 2025 року на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox Series X|S.