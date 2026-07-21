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Games Новини Зірка Обсесії отримала від фанатки геймерський подарунок за 1000 доларів – чим він особливий
21 липня, 18:04
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Зірка Обсесії отримала від фанатки геймерський подарунок за 1000 доларів – чим він особливий

Максим Задворський

Інді Наварретт, відома за головною роллю в горорі Обсесія, виявилася затятою фанаткою відомої відеогри. Під час Fanatics Fest вона отримала від фанатки коштовний геймерський подарунок.

Зіркова акторка стала учасницею промо-кампанії улюбленої відеогри та отримала коштовний подарунок від шанувальників, інформує Variety.

Коштовний раритет із минулого 

Інді Наварретт відвідала Fanatics Fest у Нью-Йорку аби стати частиною рекламних заходів від Activision перед виходом Call of Duty: Modern Warfare 4, який заплановано на 23 жовтня.

Виявляється, акторка – величезна фанатка серії, а її любов до шутера сягає семирічного віку, коли її познайомив з грою старший брат.

Відтоді вона не пропускала жодної частини франшизи, а у період пандемії COVID-19 навіть стрімила на Twitch.

На фестивалі на дівчину вже чекали новоспечені шанувальники, яких у неї з'явилося ціле море після прем'єри горору Обсесія.

Трейлер фільму: дивіться відео

Ці ж фанати приємно здивували Наварретт подарунком. Ним стала запечатана копія гри Call of Duty: Modern Warfare 2 випуску 2009 року

Цей екземпляр у колекційному стані вважається справжнім "святим ґраалем" серед шанувальників серії, а його покупка коштує чималих грошей. Цікаво, що Наварретт одразу впізнала рідкісну річ і не приховувала свого захоплення. 

О мій Боже… Це ж версія 2009 року?, 
– прокоментувала подарунок Інді. 

Фанатка зауважила, що нещодавно аналогічний примірник продали за 1000 доларів, але акторка одразу заявила, що не збирається продавати екземпляр. 

Момент з подарунком: дивіться відео

За її словами, колекційна гра надійно зберігатиметься у неї вдома, в її власній кімнаті.

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