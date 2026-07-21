Зірка Обсесії отримала від фанатки геймерський подарунок за 1000 доларів – чим він особливий
Інді Наварретт, відома за головною роллю в горорі Обсесія, виявилася затятою фанаткою відомої відеогри. Під час Fanatics Fest вона отримала від фанатки коштовний геймерський подарунок.
Зіркова акторка стала учасницею промо-кампанії улюбленої відеогри та отримала коштовний подарунок від шанувальників, інформує Variety.
Коштовний раритет із минулого
Інді Наварретт відвідала Fanatics Fest у Нью-Йорку аби стати частиною рекламних заходів від Activision перед виходом Call of Duty: Modern Warfare 4, який заплановано на 23 жовтня.
Виявляється, акторка – величезна фанатка серії, а її любов до шутера сягає семирічного віку, коли її познайомив з грою старший брат.
Відтоді вона не пропускала жодної частини франшизи, а у період пандемії COVID-19 навіть стрімила на Twitch.
На фестивалі на дівчину вже чекали новоспечені шанувальники, яких у неї з'явилося ціле море після прем'єри горору Обсесія.
Трейлер фільму: дивіться відео
Ці ж фанати приємно здивували Наварретт подарунком. Ним стала запечатана копія гри Call of Duty: Modern Warfare 2 випуску 2009 року.
Цей екземпляр у колекційному стані вважається справжнім "святим ґраалем" серед шанувальників серії, а його покупка коштує чималих грошей. Цікаво, що Наварретт одразу впізнала рідкісну річ і не приховувала свого захоплення.
О мій Боже… Це ж версія 2009 року?,
– прокоментувала подарунок Інді.
Фанатка зауважила, що нещодавно аналогічний примірник продали за 1000 доларів, але акторка одразу заявила, що не збирається продавати екземпляр.
Момент з подарунком: дивіться відео
За її словами, колекційна гра надійно зберігатиметься у неї вдома, в її власній кімнаті.