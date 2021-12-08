Інді-розробники відеоігор впевнені, що концерн "Калашников" вкрав у них дизайн зброї

Відеоігрова компанія Ward B заявила про віроломний акт крадіжки інтелектуальної власності, здійснений російським виробником зброї. Детальніше у матеріалі.

Шутер Escape From Tarkov нещодавно відсвяткував четвертий ювілей і продовжує залучати у свої лави нових гравців, попри те, що все ще знаходиться у стані відкритої бета-версії. Геймери цінять у проєкті надзвичайний реалізм та увагу до деталей, особливо тих, що стосуються стрілецької зброї, адже гра майорить різноманітними її видами.

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Подвійна крадіжка

Ви запитаєте до чого тут Escape From Tarkov? Все дуже просто. Нещодавно маленька інді-студія Ward B звинуватила розробників лутер-шутера у використанні поцупленого концепту дробовика.

Яким було їх здивування, коли виявилося, що Battlestate Games не крали цей дизайн у них напряму, а отримали його, придбавши ліцензію у реального виробника зброї – концерну Калашников.

МР-155 Ultima в Escape From Tarkov / зображення з IGN

Історія злочину

Прояснити ситуацію спробував директор студії Марселіно Сауседа в інтерв'ю для порталу IGN. Виявилося, що від 2019 року він та його невелика команда трудяться над грою Oceanic й публікують в мережі дуже детальні концепти зброї, що буде у ній присутня.

При цьому величезну увагу автори проєкту приділяють цікавій ідеї – попри те, що події гри будуть відбуватися у далекому майбутньому (через 200 років) зброя має не лише відображати футуристичні технології, але при цьому виглядати так, ніби могла б реально існувати вже зараз.

Один із численних концептів зброї для Oceanic / зображення wardb.com

Схоже, що з цим завданням розробники впоралися просто блискуче. Про це може свідчити той факт, що у 2020 році до них звернувся такий собі Максим Кузьмін, який представився "менеджером промислових проєктів" концерну Калашников.

Кузьмін виявив зацікавлення до одного з концептів студії під назвою "Мастодонт" та запропонував розробникам посприяти в адаптації їхньої вигадки в реальну зброю. Така ймовірність ошелешила усіх у Ward B.

Концепт "Мастодонта" / зображення wardb.com

Річ у тому, що це було б не тільки визнанням наполегливої роботи Сауседи та компанії, але стало б справжньою віхою для усієї індустрії, адже ще не було жодного подібного випадку, коли відеоігрову зброю було перетворено у фізичний продукт масового ринку.

Сьогодні немає жодної ігрової студії, яка б співпрацювала з виробником, щоб створити повноцінну вогнепальну зброю. І ми були б першопрохідцями в цьому, але вони повністю позбавили нас такої можливості, – розповідає Марселіно.

Коли спілкування Сауседи з Кузьміним раптово обірвалося, розробники припустили, що угода провалилася. Однак, 21 серпня 2020 року компанія Калашников раптово представила новітній серійний дробовик під назвою МР-155 Ultima, що виявився аж надто схожим на "Мастодонт" від Ward B, а потому, як ви вже знаєте, ще й опинився в EFT.

МР-155 Ultima виробництва концерну Калашников / зображення з IGN

Порівняння Мастодонта та МР-155 Ultima

Хоча російські виробники відкрито заявили, що дизайн цієї моделі "натхненний відеоіграми", Марселіно Сауседа зі всією впевненістю заявляє, що він не натхненний, а викрадений, до того ж саме з гри його студії.

Чим довше вдивляєшся в кінцевий продукт, тим більше переконуєшся, що MP-155 Ultima справді цілком копіює дизайн концепту зброї з Oceanic. Окрім загальної науково-фантастичної естетики, вибору кольорів та форми зброї, директор Ward B вказує на численні менші "запозичення" багато з яких є рішеннями, прийнятими розробниками суто з естетичних міркувань і бездумно перенесеними на реальну зброю.

Порівняння мілких деталей між "Мастодонтом" та МР-155 Ultima / зображення IGN

Найбільш ключовим з них є наявність невеликого поглиблення у формі своєрідної літери L на одній стороні Ultima. Саме цю крихітну деталь Сауседа вважає вирішальною, оскільки його команда використала її як візуальний підпис не лише на "Мастодонті", а й на кількох інших видах озброєння в Oceanic.

Найбільший доказ крадіжки / зображення IGN

Реакція на звинувачення

Коли Ward B спробували зв'язатися з Кузьміним щодо ситуації, яка відбулася, той знайшов безліч відмовок якими пояснив припинення переговорів. У хід пішли доводи про тодішній хиткий фінансовий стан студії розробників та відсутність чіткого патенту на власність. Врешті росіянин і узагалі заявив, що співпрацював з іншим дизайнером з Росії, який і створив дизайн "Ультіми" з нуля.

Концерн "Калашников" почав приймати попередні замовлення на MP-155 Ultima за ціною 1700 доларів США. Інді-студія ж відмовилася від офіційного позову через складнощі ведення судового процесу між американською та російською сторонами.

Директор відеоігрової компанії Марселіно Сауседа стверджує, що він просто хоче привернути увагу до того, що робота його команди була віроломно викрадена та використовується без зазначення авторства.