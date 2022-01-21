Інсайдер стверджує, що нова Need for Speed та сиквел Jedi: Fallen Order вийдуть у 2022 році

Відомий інсайдер Том Хендерсон поділився інформацією про проєкти Electronic Arts. Він розповів одразу про кілька відомих франшиз, а також згадав ще й про Battlefield 2042.

Учора ввечері стало відомо, що реліз багатостраждальної відеогри LEGO Star Wars: The Skywalker Saga відбудеться вже 5 квітня. Щоправда, виявляється, це не єдина відеогра у всесвіті "Зоряних війн", яка може вийти у 2022 році.

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Згідно з даними Тома Хендерсона, ще одним таким проєктом має стати сиквел гри Star Wars Jedi: Fallen Order, який розроблює студія Respawn Entertainment. Авторитетний інсайдер зазначив, що реліз відеогри має відбутися в четвертому кварталі цього року (жовтень – грудень). А от анонсувати цей сиквел можуть вже 4 травня, в день "Зоряних війн".

Відеогра Star Wars Jedi: Fallen Order / Фото з офіційного сайту Electronic Arts

Також інсайдер розповів, що цьогоріч має відбутися й реліз наступної частини в популярній серії Need for Speed. Згідно з його даними, нова відеогра, над якою працює студія Criterion Games, має вийти на початку осені (вересень чи жовтень).

Відеогра Need for Speed: Heat​ / Фото з офіційного сайту Electronic Arts

А от вихід нової частини в культовій серії Dragon Age відбудеться не цьогоріч. Джерела Тома Хендерсона стверджують, що шансів на реліз у 2022 році майже немає. Цікаво, що схожою інформацією поділився й відомий журналіст Джефф Грабб. Згідно з його даними, реліз нової частини Dragon Age має відбутися лише в другій половині 2023 року.

Відеогра Dragon Age: Inquisition​ / Фото з офіційного сайту Electronic Arts

Також Том Хендерсон згадав й про багатостраждальну гру Battlefield 2042. Інсайдер зазначив, що керівництво Electronic Arts дуже розчаровано цим проєктом, а тому його представники розглядають всі варіанти розвитку відеогри. Зокрема, йдеться навіть про частковий чи повний перехід на умовно-безплатну модель розповсюдження. Додамо, що детальною інформацією інсайдер планує поділитися вже найближчим часом.

Відеогра Battlefield 2042 / Фото з офіційного сайту Electronic Arts