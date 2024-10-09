Неймовірний подвиг – геймер із зав’язаними очима пройшов Super Mario 64 за рекордний час

Відомий спідранер Super Mario 64 здійснив неймовірне досягнення, пройшовши культову Super Mario 64 за рекордно короткий час із зав'язаними очима.

Швидкісні проходження відеоігор давно стали окремим видом кіберспорту, в якому геймери змагаються офлайн, але діляться результатами з широким загалом.

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Рекорд, який навряд перевершать

Відомий спідранер та рекордсмен Книги рекордів Гіннеса під ніком Bubzia оновив власний найкращий час зі "сліпого" проходження культової гри Super Mario 64 у категорії "16 зірок".

Ентузіаст пройшов проєкт за 19 хвилин 43 секунди.

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Для цього йому знадобилася величезна кількість часу та зусиль. Рекордний забіг геймер виклав на власному YouTube-каналі.

Дивовижний рекорд у SM64 – дивіться відео

Після 10 місяців невтомного грінду, 118 днів/трансляцій тренувань, забігів та багато чого іншого, найамбітніша мета в SM64 із зав'язаними очима нарешті була досягнута,

– резюмував Bubzia в описі ролика.

Геймер сказав, що пишається собою та публікою, яка підтримувала його увесь той час, що він присвятив своєму звершенню. Одначе, при цьому геймер вважає, що немає меж досконалості.

Час все ще можна покращити, і, можливо, колись я повернусь до цього,

– сказав рекордсмен.

Сумніваємося, що у світі знайдеться ще один відчайдух, який присвятить стільки часу Super Mario 64 аби побити цей дивовижний рекорд, тож наразі Bubzia може бути спокійним.