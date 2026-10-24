Колишній художник Angry Birds випустив унікальну відеогру, у яку грають по черзі
У Steam з'явився нетиповий платформер Jono, у який одночасно може грати лише одна людина у світі. Автором став колишній художник знаменитої гри Angry Birds.
Туомас Ерікойнен випустив гру з унікальною концепцією, яка варта уваги ПК-геймерів, повідомляє 24 Канал.
Однокористувацька гра для тисяч людей
Основна мета простенької, на перший погляд, гри полягає в тому, щоб спільно пройти 1 мільйон унікальних рівнів.
Кожен гравець після очікування в глобальній черзі отримує керування персонажем рівно на 60 секунд або до 5 смертей, після чого контроль миттєво переходить до наступного учасника з того ж самого місця.
Гравці зберігають увесь прогрес назавжди: якщо хтось долає кімнату, вона залишається відкритою для всіх, а кожна смерть залишає віртуальний надгробок як застереження для наступних пілотів,
Поки користувачі чекають на свою чергу, вони спостерігають за проходженням у режимі реального часу, спілкуються в чаті, надсилають емодзі та підтримують один одного.
Трейлер гри: дивіться відео
Гра є абсолютно безкоштовною і містить редактор рівнів, який дозволяє створювати власні випробування та додавати їх до загального маршруту.
Наразі гравці спільно вже подолали понад 87,6 тисячі рівнів і загинули більше ніж 114,2 тисячі разів.
Jono отримала близько 95% позитивних відгуків у Steam.