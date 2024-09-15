Ubisoft показала нові кадри гри Assassin's Creed Shadows: руйнівне довкілля та динамічна погода
15 вересня 2024, 19:02Читать новость на русском
Студія Ubisoft продемонструвала свіжі кадри з гри Assassin's Creed Shadows, які демонструють передові технологічні можливості гри. У відео можна помітити кілька інноваційних елементів, про які розробники раніше розповідали в інтерв'ю.
Серед ключових особливостей, продемонстрованих у відео – динамічна система вітру та частинок, яка підвищує реалістичність, дозволяючи гравцям взаємодіяти з руйнівним середовищем, інформує Games 24.
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- Простий змах меча може розрубати кущі для або створити зяючі діри в крихких паперових стінах традиційних японських будинків.
- Відео також демонструє повний сезонний цикл, де зміна погодних умов впливає на ігровий процес.
- В одній зі сцен озеро замерзає взимку, хоча кущі залишаються неушкодженими, що свідчить про те, що вони все ще можуть слугувати схованкою.
- Крім того, кадри висвітлюють унікальну механіку освітлення, де гравці можуть маніпулювати світлом, вмикаючи та вимикаючи його, пропонуючи стратегічні переваги для тих, хто обирає стелс-підхід.
Нові можливості Assassin`s Creed: дивіться відео