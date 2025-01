Скандальний Каньє Вест здивував фанатів – репер назвав улюблену відеогру

Епатажний репер Каньє Вест поділився у своєму Instagram скриншотом з гри, яку він назвав найкращою у цілому світі. Вибір артиста став сюрпризом для геймерів.

У перерві між створенням скандальних інфоприводів, американський артист Каньє Вест встигає поринути у світ відеоігор і одна з них вельми його зачепила, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку репера в Instagram.

До теми Ілон Маск відкриває власну ігрову студію – якою буде її головна особливість

Каньє назвав "найкращу гру з коли-небудь створених"

Опальний репер здивував своїх підписників у Instagram несподіваним зізнанням про улюблену відеогру.

В "сторіс" артиста з'явилося коротке відео, де видно що він грає у The Last of Us 2 від студії Naughty Dog.

Скриншот з сторіс / Фото з Insagram @ye

Популярний проєкт прийшовся до душі Весту настільки, що той вирішив проходити його на найвищому рівні складності – Survivor+.

З величезним відривом найкраща гра з коли-небудь створених. Це не спонсорований пост,

– написав Каньє.

Геймери у мережі розділилися в реакціях щодо такого вердикту репера, як і в думках щодо TLOU 2 на її релізі.