Забирайте назавжди: у EGS раптово стала безкоштовною гра за понад 300 гривень

Користувачі Epic Games Store отримали несподіваний подарунок, оскільки на платформі тимчасово безплатним став цікавий симулятор виживання на острові.

Окрім стандартних щотижневих роздач, у Epic Games Store з'явилася можливість назавжди додати до своєї бібліотеки відеогру від Witte Studio, повідомляє 24 Канал.

Подробиці акції та сюжетна зав'язка

До 17:01 за київським часом 19 липня, користувачі платформи мають змогу забрати KeepUp Survival.

Події проєкту розгортаються на віддаленому острові після того, як світ охопила глобальна катастрофа.

Глобальна пандемія похитнула людство. На цьому віддаленому острові колись стояв секретний дослідницький центр, який мав розробити ліки, але щось пішло зовсім не так,

– йдеться в представленні гри від Witte Studio.

Попри такий похмурий "сетап", автори відмовилися від традиційних ворогів для подібної зав'язки. У KeepUp Survival гравці не зустрінуть зомбі чи фантастичних монстрів, адже гра робить акцент на боротьбі саме з природними умовами.

Отож, ігровий процес запропонує класичний набір механік для виживання у відкритому світі. Геймери повинні будувати бази, створювати інструменти та стежити за життєво важливими показниками персонажа, такими як голод і спрага.

Трейлер гри: дивіться відео

Щодо небезпек, то світ гри наповнили дикими тваринами та динамічною зміною погоди, що безпосередньо впливає на ваші шанси вижити.

Якщо ж виживати наодинці вам занадто нудно, то KeepUp Survival має кооперативний режим.