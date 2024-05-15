Український кіберспортсмен з CS 2 призупинив кар'єру та приєднався до лав ЗСУ

19-річний професійний гравець у Counter-Strike 2 призупинив кар'єру задля того аби добровільно приєднатися до Збройних Сил України.

Колишній ріфлер колективу IKLA (наразі неактивного), який виступав за команду з червня по липень 2023 року – Олександр Романюк прокоментував своє рішення вступити в лави ЗСУ.

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19-річний професійний геймер, родом з Рівного, відомий під нікнеймом lucky_cryak1, здивував шанувальників кіберспортивного Counter-Strike 2.

Гравець тримав у секреті те, що вирішив призупинити кар'єру та піти у військо, ймовірно, ще у січні цього року.

Одначе після того, як інформація про це почала з'являтися на новинних ресурсах, присвячених грі, молодик був змушений прокоментувати ситуацію.

Як ви вже знаєте, я вступив до лав ЗСУ (I не дуже думав ділитися цим, але враховуючи висвітлення у Твіттері, це не залишилося секретом). Це було свідоме рішення, і я ціную теплі слова. Підтримайте мене в коментарях та особистих повідомленнях! Люблю вас усіх,

– написав геймер.

Також Романюк закликав підписуватися на свою сторінку в інстаграмі тих, кому цікаві подальші новини щодо його служби.

Романюк у лавах ЗСУ / Фото з Instagram

Щиро бажаємо Олександру та його побратимам удачі та божої опіки й сподіваємося, що після перемоги він обов'язково повернеться до улюбленої справи.