Фанат створює дещо дуже цікаве для Kingdom Come: Deliverance 2, щоб дати грі друге життя

Фанати Kingdom Come: Deliverance 2 готують справжню революцію для поціновувачів рольових ігор. Нова модифікація дозволить гравцям не просто проходити сюжет, а повноцінно жити у світі середньовічної Богемії разом із сотнями інших користувачів на спеціальних серверах.

Життя в 15 столітті стає спільним

Спільнота розробників-аматорів взялася за створення амбітного мультиплеєрного фреймворку, який перетворить одиночну пригоду на масштабну онлайн-пісочницю. Головною особливістю проєкту стануть виділені сервери, де кожен зможе обрати власну роль – від простого робітника до багатого землевласника. Ця ініціатива нагадує успіх рольових серверів Skyrim, де тисячі гравців створюють власні історії поза межами основного сюжету, пише TheGamer.

Ми зараз працюємо над мультиплеєрним фреймворком для KCD2. Його дизайн призначений для виділених серверів спільноти. Сервер легко налаштувати без будь-яких знань у кодуванні,

– прокоментував розробник під ніком F02K.

Власність та соціальна взаємодія

Модифікація запропонує гравцям механіки, які значно розширюють можливості оригінальної гри. Зокрема, розробник уже реалізував систему володіння майном. Власники зможуть здавати будинки в оренду або наймати інших гравців як працівників. Ціна оренди автоматично розраховуватиметься залежно від часу, проведеного на сервері.

Також у грі з'явиться повноцінний голосовий чат та можливість битв між гравцями (PvP), що дозволить влаштовувати справжні лицарські турніри або розбійницькі засідки на дорогах.

Попри великі амбіції, розробка вимагає певних компромісів. Наприклад, для стабільної роботи мережі довелося відмовитися від ефекту уповільнення часу, що був важливою частиною бойової системи в одиночному режимі.

Також хости серверів зможуть самостійно вирішувати, чи залишати в ігровому світі звичайних неігрових персонажів (NPC). Наразі автор активно працює над синхронізацією дверей, скринь та предметів, які гравці викидають на землю, щоб взаємодія зі світом була максимально безшовною.

Основна увага приділяється виділеному мультиплеєру, призначеному для рольової гри з NPC або без них,

– додав F02K.

Проєкт уже має відкритий код на платформі GitHub, що дозволяє іншим досвідченим програмістам долучатися до покращення системи. Гравці, які хочуть стежити за прогресом або надати свої ідеї, можуть приєднатися до спеціального Discord-каналу проєкту.

Хоча спільне проходження основної сюжетної лінії за Генрі зараз не є пріоритетом, розробники не виключають появу такої можливості в майбутньому як додаткової опції для невеликих груп друзів.