У складі NAVI з CS:GO важлива заміна – хто покинув колектив напередодні IEM Katowice 2023

Українська кіберспортивна спільнота пережила невеличкий землетрус після новини про зміни у складі NAVI з CS:GO. Хто покинув колектив та якою буде заміна – дізнайтеся у матеріалі.

2023 рік колектив NAVI з CS:GO зустріне в оновленому складі, який вже наприкінці січня буде битися за перемогу на IEM Katowice 2023.

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30 грудня на офіційному сайті української організації з'явилося повідомлення, що ростер з CS:GO залишає Віктор "sdy" Оруджев, а замінить його вихованець академії NAVI Junior Андрій "npl" Кухарський.

Оруджев приєднався до "народжених перемагати" влітку у ролі стендіну на умовах безоплатної оренди з MAD Lions. Дебютний турнір у складі NAVI закінчився для Віктора перемогою на BLAST Premier: Spring Finals 2022.

Тріумф NAVI на BLAST Premier: Spring Finals 2022 / зображення з hltv.org

Далі було срібло IEM XVII Cologne, а опісля результати команди пішли на спад і на мейджорі IEM Rio 2022 колектив посів незвичне для себе 5-8 місце.

Очевидно, менеджмент вирішив, що проблеми, пов'язані саме з Віктором чи то пак з його позиціями у грі, отож далі NAVI рухатимуться з вихованцем власної академії.

Прощальний ролик від NAVI: відео

У твітері sdy подякував NAVI за все, чого вони досягли разом та розповів, що багато чому навчився як у грі, так і поза нею.

Зараз Віктор хоче взяти кілька тижнів відпустки, а потім планує почати стрімити на своєму Twitch каналі, однак при цьому гравець вже відкритий до пропозицій щодо співпраці з новою організацією.

Ми щиро бажаємо Вікторові удачі та сподіваємось, що він зможе якомога швидше знайти колектив, що цінуватиме його внесок в гру та персональні якості.

Щодо NAVI, то на IEM Katowice 2023 та інших змаганнях у січні команда гратиме із npl, для якого це будуть перші турніри у ролі повноцінного гравця основного складу.