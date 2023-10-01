Стало відомо, коли планується вихід Bioshock 4 – фанати гри цьому не зрадіють

Згідно з інформацією, що виринула в мережі, BioShock 4 може вийти настільки пізніше, ніж очікувалося, що це засмутить багатьох шанувальників популярної серії.

Схоже, очікування BioShock 4 може тривати довше, ніж цього хотілося б геймерам.

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Довгоочікувана четверта гра з відомої франшизи вже досить довго перебуває в розробці й ходять чутки, що вона потрапила у "виробниче пекло".

Розробники з Cloud Chamber і видавці з 2K Games зберігають тишу на рахунок проєкту, що лише породжує ще більше здогадок.

Зокрема, вважається, що BioShock 4 буде грою з відкритим світом, дія якої відбуватиметься в антарктичному місті Бореаліс. Щоправда, залишається загадкою чи буде вона частиною хронології попередниць, чи стане початком нової історії.

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Однак, хай там як, видання Twisted Voxel повідомило, що гра, ймовірно, отримала вікно релізу.

Старший концептуальний художник Cloud Chamber Марк Штаба написав у своєму профілі на платформі ArtStation число "2028" у графі зі згадкою про роботу над BioShock 4.

І хоча спеціаліст потому виправив рік на 2023, у фанатів серії все ж закралася підозра про те, що гру, можливо, доведеться чекати ще цілих п’ять років.

Зважаючи на повідомлення про важкий процес розробки, це може виявитися правдою, але ми все ж радимо не втрачати надії та сподіватися, що гра таки побачить світ у 2025 році, як це повідомлялось раніше.