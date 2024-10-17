Bohemia Interactive оголосила рік виходу Arma 4

Розробники з Bohemia Interactive нарешті повідомили, коли фанати можуть очікувати на реліз довгоочікуваної Arma 4, хоча до нього ще кілька років. Оголошення було зроблено під час спеціального музичного концерту, що відбувся 16 жовтня на честь 25-річчя чеської студії з розробки ігор.

Під час двогодинного заходу, коли Чеський державний симфонічний оркестр виконував тему Arma 4, на екрані ненадовго з'явився кадр із зазначенням року виходу гри – 2027, що стало першим офіційним підтвердженням термінів запуску.

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Шанувальникам військового тактичного шутера доведеться почекати до цього часу, тобто Arma 4 вийде через 14 років після виходу Arma 3, яка з'явилася у 2013 році, якщо не буде ніяких додаткових затримок.

Хоча про Arma 4 відомо небагато, підтверджено, що її розробка базується на рушії Enfusion Engine, який вперше дебютував у Arma Reforger.

Випущена у ранньому доступі минулої осені, Arma Reforger слугує випробувальним полігоном для технологій та механік, які стануть основою відкритого багатокористувацького світу Arma 4.

Попри довге очікування, фанати були схвильовані новиною, вихваляючи музичне виконання концерту та висловлюючи свою радість з приводу реальної дати релізу.

Саундтрек Arnma 4