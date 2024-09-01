Українець ледь не втратив глузд, поки додав новий метод пересування в Fallout: New Vegas

Талановитий український шанувальник Fallout: New Vegas створив захопливу модифікацію, яка додає в гру цікавий метод пересування, що фантастично вписується у світ Пустки.

Чого проєктам Bethesda ніколи не забракне, так це різноманітних модифікацій, серед яких кожен геймер знайде щось до душі.

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Користувач соцмережі Х під ніком Xїlandro Axeuora поділився у мережі відео з прогресом своєї роботи над модифікацією для Fallout: New Vegas.

У ролику персонаж українського модера долав простори Пустки верхи на коні.

Анімація скакуна виглядає просто приголомшливо та вписується в сетинг настільки блискуче, що складається враження ніби це просто вирізаний елемент з оригінальної гри.

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Величезна кількість геймерів зацікавилися роботою ентузіаста, а ролик набрав понад 1.9 мільйона переглядів і більш як 12 тисяч лайків.

Xїlandro Axeuora пожартував, що робота над проєктом "забрала багато… а надто його здоровий глузд".

Окрім того, модифікація все ще в роботі, а автор сподівається завершити її до кінця року.