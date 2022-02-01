Конкуренція з Microsoft і ціна в 3,6 мільярда доларів: все про угоду Sony та Bungie

Компанія Sony офіційно оголосила, що придбала студії Bungie. Уже відомо, що остання збереже свою автономність, а також зможе випускати відеоігри на всі платформи.

Напевно, всі шанувальники відеоігор надовго запам'ятають січень 2022 року. А все тому, що саме минулого місяця було оголошено про три найдорожчі угоди в історії ігрової індустрії. Спершу Take-Two придбала Zynga за 12,7 мільярда доларів, потім Microsoft виклала 68,7 мільярда доларів за Activision Blizzard, а вчора до таких покупців приєдналася й Sony.

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Річ у тім, що японська компанія несподівано оголосила, що придбала студію Bungie (Destiny та Halo) за 3,6 мільярда доларів. Представники Sony відзначили, що останні продовжать працювати автономно та збережуть свою творчу свободу. Також вони додали, що майбутні проєкти Bungie зможуть виходити на всіх платформах.

Таку інформацію офіційно підтвердило й керівництво цієї відомої студії. До речі, представники останнього збережуть свої посади після закриття угоди. Також вони відзначили, що поки студія буде працювати у звичному режимі. Додамо, що зараз Bungie займається підтримкою Destiny 2 та розробкою нової гри з кодовою назвою Matter.

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В окремому інтерв'ю голова японської компанії Джим Раян розповів, що це дуже важлива угода для Sony, яка допоможе їй розширити свою аудиторію. На його думку, досвід Bungie знадобиться в розробці ігор-сервісів, якими планує займатися компанія. Також він додав, що це не останнє подібне придбання для Sony.

Джим Раян відзначив, що покупку Bungie не можна називати відповіддю Microsoft. Мовляв, перемовини розпочалися задовго до рекордної угоди останньої. Згідно з його даними, цей процес тривав приблизно 5 – 6 місяців.

До речі, здається, компанія Microsoft також була зацікавлена в придбанні студії Bungie. Саме такою інформацією поділився відомий журналіст Джефф Грабб. Він написав, що перемовини велися, а вперше про це заговорили кілька тижнів тому. Журналіст припустив, що Sony могла просто запропонувати вигідніші умови.

Додамо, що раніше студія Bungie вже співпрацювала з розробником консолей – з 2000 по 2007 рік вона належала Microsoft. Іронічно, що з 2010 по 2019 рік нею володіла компанія Activision, яка в січні також втратила свою незалежність.

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