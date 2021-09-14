Консольні ексклюзиви на PC та ремастери GTA: у мережу "злили" список ігор з бази GeForce NOW

Датамайнер з нікнеймом Ighor July випадково знайшов у базі сервісу GeForce NOW чимало цікавого. Він відшукав інформацію про PC-версії консольних ексклюзивів, нові ігри Microsoft та ремастери GTA.

Користувач з нікнеймом Ighor July поділився цікавою знахідкою, яка сколихнула всю мережу. Він захотів зіграти в гру, яка вже зникла з бібліотеки сервісу GeForce NOW. Для цього він змушений був шукати обхідні шляхи, щоправда, в результаті він помітив дещо більше.

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Отже, варто розпочати з того, що GeForce NOW – це хмарний сервіс, за допомогою якого можна грати у різноманітні сучасні відеогри на будь-яких комп'ютерах. Працює все дуже просто: опрацювання всіх даних проходить на серверах NVIDIA, а на PC виводиться лише фінальна картинка. Нагадує це класичний стрім, але всіма процесами тут керує геймер, який вирішив скористатися цим сервісом.

Щоправда, зіграти можна лише в ті ігри, які є в бібліотеці GeForce NOW. Загалом зараз там є понад тисячу відеоігор, щоправда, датамайнер знайшов приховану інформацію про 18 тисяч проєктів. Він помітив, що в цьому сервісі є сторінки ігор, які тут ніколи не з'являлися (Mafia: Definitive Edition), але найцікавіше, що є тут згадка й про PC-версію відеогри God of War (2018 рік).

Сторінка відеогри God of War (2018 рік) / Фото з сайту Medium

Трохи згодом його напрацюваннями скористалися користувачі платформи Reddit, які також знайшли чимало цікавого. Вони відшукали згадки й про інші консольні ексклюзиви, а найцікавіше, що до цього списку потрапили не лише ігри від Sony (Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima чи Demon's Souls), а й деякі проєкти Nintendo (New Super Mario Bros.). Також у цьому сервісі вони знайшли інформацію про майбутні відеоігри від інших відомих компаній (ремастер трилогії GTA чи Resident Evil 4 Remake).

Сторінка відеогри New Super Mario Bros. / Фото з сайту Medium

Зрозуміло, що до подібної інформації завжди потрібно ставитися дуже скептично. Щоправда, деякі "злиті" дані неочікувано підтвердив відомий журналіст та інсайдер Джез Корден. Він відзначив, що кодові назви майбутніх ігор Microsoft реальні. Згідно з його даними, Project Holland – це нова частина Fable, а Project Typhoon – гра Contraband.

Наостанок можна ще додати, що на цей "витік" встигли відреагувати представники NVIDIA. Вони відзначили, що все це лише "теоретичні проєкти", які використовувалися для внутрішніх тестів, а загалом вся ця інформація не є підтвердженням чи анонсом якоїсь гри.