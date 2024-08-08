Bethesda випустила конструктора T-60 Power Armor з Fallout: фанатів дивує чому не LEGO

Компанія Bethesda анонсувала перший в історії набір MEGA з культової серії Fallout, що містить колекцію костюмів T-60 Power Armor. Цей набір, вже доступний для попереднього замовлення і хоч фанати здивовані чому не LEGO, наявний дроп вже розкупили.

Франшиза Fallout, якій майже тридцять років, переживає період відродження популярності, частково завдяки успіху серіальної адаптації на Amazon. На тлі небувалого інтересу Bethesda представила новий набір, який неодмінно зацікавить фанатів як серії ігор, так і серіалу.

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Набір включає п'ять фігурок T-60 Power Armor, кожна з яких розроблена на основі варіацій, знайдених у Fallout 4.



Броня T-60 MEGA / Фото Bethesda

Набір MEGA складається з понад 300 деталей, кожна фігурка Power Armor приблизно розміром з мініфігурку Lego.

У колекції представлені такі дизайни:

Vault-Tec,

Brotherhood Of Steel Paladin,

Rusted,

Military,

Hot Rod Flames.

Кожна фігурка постачається з підставкою, а в набір входять такі аксесуари, як пляшка Nuka Cola Dark, коробка цукрових бомб, постріл Mini Nuke, дробовик та інші приємні дрібнички, які потішать фанатів.

Ціна одного набору складає 30 доларів, що робить його привабливим варіантом для колекціонерів. Зважаючи на офіційне ліцензування та увагу до деталей, очікується, що він матиме високий попит.

Попередні замовлення вже відкриті на Amazon, а доставка запланована на 20 листопада 2024 року. Втім, доступні для замовлення фігурки на момент написання матеріалу вже були розібрані, тож фанатам нічого не залишається, як чекати нового дропу.

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Чому не LEGO?

Анонс набору Mega викликав дискусії серед фанатів, зокрема щодо того, чому це не набір Lego. Причина криється в існуючій угоді Xbox з MEGA, яка раніше випускала набори Halo та іграшкову реконструкцію Xbox 360.

Попри деяке початкове розчарування, фанати загалом оптимістично налаштовані щодо можливості появи нових наборів Fallout від MEGA в майбутньому.