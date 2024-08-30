Оберіть для себе ідеальний приціл у Valorant – налаштування від зірок кіберспорту

Шанувальники змагальних шутерів на кшталт Valorant знають, що правильні налаштування солідно підвищують майстерність, а однією з найважливіших деталей є хороший приціл.

Звісно, досвідчені гравці підбирають "crosshair" під свої вподобання, але якщо ви лише розпочинаєте свій шлях в багатокористувацькому шутері від Riot Games, то радимо вам випробувати приціли найвідоміших кіберспортсменів з цієї дисципліни.

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Крутий приціл допоможе новачку грати краще

Отож, Valorant пропонує велику кількість параметрів для налаштування прицілів, які можуть дещо заплутати новачків.

Щоб допомогти обрати найкраще рішення на перший час, пропонуємо розглянути можливість встановити "мушки", які наразі використовують професіонали.

Наприклад, зірка колективу Sentinels – Тайсон Ван Нго, більш відомий як TenZ, використовує доволі стандартний блакитний приціл, який гарно видно практично на усіх текстурах з гри.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1

Приціл від Tenz / Фото Riot Games

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Лідер тріумфаторів Valorant Champions 2024 – китайського колективу EDward Gaming, ZmjjKK використовує більш компактний crosshair, який, втім повинен збільшити ваші шанси на хедшоти.

Код для вставки: 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Приціл від ZmjjKK / Фото Riot Games

Суттєво відрізняється приціл ще одного учасника EDward Gaming – Вана "CHICHOO" Чунжі. Він блакитного кольору та більше нагадує класику, хоча дещо сплюснутий по горизонталі.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Приціл від CHICHOO / Фото Riot Games

Повною протилежністю є білий приціл від zekken зі вже згаданих Sentinels, який нагадує шматок жувальної гумки, прикріплений в центрі екрана.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;8;u;D099E2FF;o;1;d;1;b;1;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1

Приціл від zekken / Фото Riot Games

Набувши досвіду у Valorant, не бійтеся експериментувати та вносити зміни у приціли кіберспортсменів аби налаштувати їх під власні вподобання.