Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Forza Horizon 5

Критики вже встигли оцінити нову частину в серії Forza Horizon. Загалом вони дуже тепло зустріли цю відеогру, а деякі навіть називають її найкращим представником свого жанру.

Уже 9 листопада відбудеться реліз нової частини в дуже популярній серії Forza Horizon. Щоправда, всі геймери, які придбали Premium Edition, зможуть зіграти в цю відеогру вже завтра (5 листопада). Ми вже неодноразово розповідали про Forza Horizon 5, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими її оцінками.

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Варто розпочати з того, що ембарго на публікацію оглядів спало сьогодні вночі, а тому в мережі вже з'явилося чимало відповідних матеріалів. Загалом журналісти дуже тепло зустріли п'яту частину. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у цієї відеогри зараз 92 бали зі 100 (87 оглядів), а рекомендують її одразу 100% критиків. На Metacritic такий розподіл є, тому отримати повноцінну оцінку змогли лише дві версії гри:

PC – 91 бал (13 оглядів)

Xbox Series X – 92 бали (75 оглядів)

Варто додати, що четверта частина, яка вийшла у 2018 році, на OpenCritic отримала також 92 бали (139 оглядів), а от Forza Horizon 3 (2016 рік) – 91 бал (128 оглядів). Тобто критики оцінили нову відеогру на рівні попередніх.

Загалом вони вже називають її однією з найкращих у своєму жанрі, а також зазначають, що п'ята частина виконана на найвищому рівні. Журналісти хвалять цю гру за графіку, мальовничий відкритий світ, захопливий геймплей та різноманітні невеликі нововведення. А от критикують цей проєкт за відсутність суттєвих змін в класичній формулі. На думку деяких журналістів, Forza Horizon 5 дуже схожа на попередні частини, а загалом їй не вистачає серйозних нововведень.

Релізний трейлер відеогри Forza Horizon 5: відео

, що реліз Forza Horizon 5 відбудеться 9 листопада на PC (Steam та Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а також вона одразу ж буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Усього існує три видання відеогри: Standard (60 доларів), Deluxe (80 доларів) та Premium (100 доларів).