Напередодні виходу популярного кооперативного шутера Helldivers 2 на консолях Xbox, розробники з Arrowhead Game Studios представили новий трейлер. Ролик, покликаний привернути увагу нової аудиторії, завершився несподіваним тизером, який змусив фанатів говорити про можливу грандіозну колаборацію з іншим відомим ігровим всесвітом.

Що саме вказує на можливий кросовер?

Після виходу попереднього трейлера Helldivers 2 під назвою "Bring The Boom" ігрова спільнота активно обговорює потенційний перетин з культовою серією Halo. Хоча більша частина ролика є рекламною кампанією для залучення гравців на Xbox перед релізом 26 серпня, найцікавіше розробники залишили наостанок. У фінальній сцені глядачам показують десантну капсулу, яка приземляється на поле бою під музичний супровід, який фанати Halo безпомилково ідентифікували як саундтрек з гри Halo 3: ODST, пише 24 Канал.

Дивіться також Новий витік про Fortnite натякає на повернення давно забутої механіки

Наразі жодних офіційних підтверджень від студії Arrowhead не надходило. Проте такий відвертий натяк навряд чи є випадковістю. Ігрова спільнота вважає, що тизер без подальшої реалізації міг би викликати сильну негативну реакцію, особливо з огляду на те, що фанати обох франшиз мріяли про такий кросовер ще з моменту анонсу портування гри на Xbox.

Ідея колаборації виглядає цілком логічною. Броня в Helldivers має стилістичну схожість з екіпіруванням солдатів з Halo, що спрощує створення тематичних скінів та їхню інтеграцію в гру. Особливо вдалим виглядає вибір саме ODST (Orbital Drop Shock Troopers) для потенційного кросовера. На відміну від унікального та непереможного Майстра Чіфа, бійці ODST, як і десантники в Helldivers, є більш "одноразовими" солдатами, яких командування без вагань відправляє у найгарячіші точки. Концепція, де один загиблий воїн миттєво замінюється іншим, ідеально вписується в ігрову механіку Helldivers 2, де смерть є невід'ємною частиною процесу.

Таким чином, поява в грі не одного супергероя, а цілої армії нових солдатів для боротьби зз ворогами виглядає цілком органічно в рамках ігрового всесвіту.

Дивіться трейлер Helldivers 2 з натяком на кросовер з Halo: відео

Раніше в Helldivers 2 вже була одна колаборація з Killzone, і розробники підтверджували готовність до нових, якщо вони відповідатимуть світу гри. Схоже, що поява десантників ODST – це саме такий випадок.