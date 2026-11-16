Кров, циркулярки та ностальгія – Super Meat Boy Again+ знову змусить геймерів ламати геймпади

Культовий платформер Super Meat Boy отримає повноцінний ремейк під назвою Super Meat Boy Again+. Чим він потішить фанатів оригіналу – у матеріалі.

Студія Team Meat розповіла, що не лише оновила графіку гри 2010 року, а й створила новий контент, який змусить навіть досвідчених гравців знову випробовувати власні нерви, повідомляє сторінка гри в Steam.

Повне оновлення культової класики та повернення оригінального композитора

Історія оригінальної гри розпочалася ще у 2010 році. Головний герой – хлопчик без шкіри М'ясний Хлопець (Meat Boy), який залишає криваві сліди на поверхнях, рятує свою дівчину Бинтову Дівчинку (Bandage Girl) від злісного Доктора Зародка (Dr. Fetus). Проєкт здобув культовий статус, зібрав мільйони прихильників і породив масштабну спільноту спідранерів.

Тепер команда розробників Team Meat офіційно презентувала перевидання свого легендарного платформінг-хіта.

Новий проєкт зберігає знайому хардкорну механіку, проте пропонує повністю перероблене візуальне оформлення, нові анімовані катсцени, секрети та понад 300 складних рівнів.

Оскільки з 2010 року мільйони людей зіграли в Super Meat Boy, усі секрети відомі та всі рівні опановані, ми повинні дати фанатам щось нове,

– додали розробники.

Трейлер нової версії гри: дивіться відео

Окремим подарунком для фанатів стало повернення оригінального композитора Денні Барановського, відомого як Danny B. Музикант підготував розширений саундтрек, який супроводжуватиме нові криваві пригоди.

Сторінка Super Meat Boy Again Plus вже з'явилася у магазині Steam, де гру можна додати до списку бажаного. Точну дату релізу автори поки що тримають у таємниці.