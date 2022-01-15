Крутіше ніж в грі: ентузіаст розробив прототип найпопулярнішої зброї з Apex Legends

Фанат Apex Legends відтворив один з найпопулярніших видів зброї в грі, повторивши навіть систему перезаряджання та звуки. Детальніше у матеріалі.

Геймерська спільнота не раз доводила власні творчі здібності, адже часто шанувальники ігор створюють неймовірні предмети, натхненні улюбленими проєктами. Цього разу справа дійшла до реальної копії одного з найпопулярніших "ґанів" з популярної королівської битви Apex Legends.

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Шутер від Respawn Entertainment може похвалитися чималою кількістю красивої, а головне потужної зброї, і одним з улюблених екземплярів геймерів є пістолет Wingman.

Попри те, що для стрільби з нього найкраще стояти непорушно, при влучанні його важкі боєприпаси завдають смертельної шкоди. При цьому пістолет, як і решта зброї у грі, має свій унікальний вигляд, що робить його предметом, який багато геймерів хотіли б мати у якості сувеніра.

Ентузіаст із Reddit під ніком purehjeffs вирішив виконати це бажання та створив власну версію Wingman, зберігши основні механіки, звуки та навіть перетворивши його у павербанк.



Окрім зовнішнього вигляду та звуків пістолет також має світлодіодне підсвічування, яке вказує на кількість куль, які залишилися в барабані. З кожним натисканням на спусковий гачок це число зменшується. Після завершення "анімації" перезарядження число скидається повертається до 6.

Ентузіаст розповів, що лише щоб наладнати усі проводки для правильної роботи пристрою у нього пішло понад 8 годин, не кажучи вже про проєктування та друк деталей на 3-D принтері.

Зараз purehjeffs вирішує що робити зі своїм витвором: залиши у власній колекції чи продати, адже через те, що його пост набрав понад 15 тисяч вподобань на Reddit у геймера вже є кілька пропозицій з покупки цього незвичайного ігорвого сувеніра.