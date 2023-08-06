Кумедний баг Skyrim змусив персонажа танцювати ірландську джигу

Шанувальники Skyrim часто зіштовхуються з різноманітними кумедними збоями під час гри. Тепер один з таких змусив неігрового персонажа Ралофа виконувати ірландську джигу.

The Elder Scrolls 5: Skyrim сумно відома своїми помилками, оскільки протягом багатьох років геймери стикалися з великою кількістю збоїв у грі. Втім, це не похитнуло загальну любов до гри.

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Кумедний збій у Skyrim

Деякі з цих помилок можуть призвести до кумедних ситуацій, тоді як інші можуть викликати розчарування у гравців. Втім, все ж таки найчастіше вони мають смішні й дещо неочікувані наслідки.

Саме так було й цього разу. Несподіваний збій у Skyrim змусив неігрового персонажа Ралофа доволі дивно рухатися. Геймеру ці рухи нагадали ірландську джигу.

Цей збій вплинув на частини тіла та рухи Ралофа, оскільки здається, що він ходить у повітрі, постійно рухаючи ногами. Він намагався сховатися від нападу в сусідній фортеці, але при цьому продовжував кумедно рухатися.

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Однак це не здається серйозною проблемою, оскільки зазвичай ці збої можна виправити, перезавантаживши гру. Геймер також розповів, що стикався з більшою кількістю збоїв на Xbox Series X, ніж на будь-якій іншій версії The Elder Scrolls 5: Skyrim.