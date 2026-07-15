Riot Games офіційно запускає League of Legends Classic: розкрито дату виходу

Riot Games нарешті розкрила карти щодо довгоочікуваного режиму League of Legends Classic. Гравці зможуть повернутися у "золоту еру" гри вже наприкінці липня, отримавши доступ до класичних чемпіонів, предметів та механік, які зробили проєкт легендарним.

Дата виходу та філософія League of Legends Classic

Офіційний запуск League of Legends Classic запланували на 29 липня 2026 року разом із виходом оновлення 26.15. Розробники не намагалися скопіювати якийсь конкретний патч, а взяли за основу третій сезон 2013 року, зібравши "колекцію найкращих хітів" перших років існування гри. Про це пише видання GosuGamers.

League Classic для нас – це особисте. Ви просили про це роками, і, чесно кажучи, багато хто з нас у Riot також сумував за тим відчуттям ранньої Ліги,

– прокоментував виконавчий продюсер Пол Беллецца.

Замість гонитви за рангами в рейтингових іграх, Riot Games зосередила увагу на соціальному аспекті. На старті гравцям запропонують звичайний режим вибору (Draft mode), ігри проти штучного інтелекту та власні матчі. Щоб уникнути старих конфліктів у чаті під час вибору героїв, розробники впровадили сучасну систему вибору позицій перед пошуком гри.

Що чекає на гравців

У ностальгійному режимі знову з'являться оригінальна мапа Summoner's Rift, стара система рун і талантів, а також класичні предмети, як-от Atmogs або стратегія накопичення золота через кілька предметів одночасно. Геймплей стане повільнішим і стратегічним: здібності завдаватимуть більше шкоди, але коштуватимуть дорожче, а швидкість снарядів і ривків зменшили.

На старті гравцям відкриють 60 чемпіонів. Це оригінальна сороковка та ще 20 персонажів, яких випустили у період з 2009 по 2013 роки. У список потрапили такі знакові герої, як Арі, Лі Сін, Вейн та Тімо. Цікаво, що Ясуо в цьому списку немає – у Riot Games жартівливо зазначили, що цьому персонажу вхід у минуле заборонено.

Ми не прагнемо один в один відтворити старі часи. Ми хочемо, щоб League Classic задовольнила цю жагу за минулим, але водночас принесла щось нове,

– додав Пол Беллецца.

Візуально гра нагадуватиме ранні роки завдяки характерним товстим контурам моделей. Водночас розробники оновили освітлення та тіні для кращої чіткості ігрового процесу.

Прогресія та влада громади

У League Classic запровадили систему Classic Levels. Граючи матчі, користувачі просуватимуться від рангу Salt (Сіль) до Legend (Легенда). Також з'явиться Classic Pass із безкоштовними та платними нагородами, серед яких косметичні предмети, жетони на образи та нові "Портрети" – альтернативні ілюстрації для екрана завантаження.

Одним із найважливіших нововведень стала "Рада" (The Council) – система голосування, яка дає гравцям прямий вплив на майбутнє режиму. Саме спільнота вирішуватиме, яких чемпіонів додавати наступними та які зміни в балансі впроваджувати. Доступ до "Ради" відкриватиметься через підвищення рівня прогресії, а активні гравці матимуть більшу вагу голосу.