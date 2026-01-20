Макс і Хлоя повертаються: Life is Strange: Reunion нарешті анонсували

Студія Deck Nine Games спільно з видавництвом Square Enix офіційно презентували Life is Strange: Reunion. Проєкт стане завершальною главою в історії Макс Колфілд та Хлої Прайс, на яку прихильники серії та самі розробники чекали багато років.

Автори підтвердили довгоочікуване возз’єднання героїнь, показали перший трейлер та оголосили точну дату релізу гри на сучасних ігрових платформах, розповідає 24 Канал.

Чого очікувати від сюжету та ігрового процесу нової частини?

Історія розгортається навколо Хлої, яку переслідують нічні жахи та неможливі спогади. У пошуках допомоги вона приїжджає до своєї подруги Макс у Каледонський університет.

Проте в університетському містечку теж неспокійно – кампусу загрожує смертоносне інферно, яке от-от знищить усе навколо. Гравцям належить взяти на себе відповідальність за долю героїнь та всього Каледона, приймаючи непрості рішення у критичних ситуаціях.

Ігровий процес запропонує керування обома дівчатами в різних сегментах, що дасть змогу побачити історію з двох взаємодоповнювальних поглядів.

Розробники повертають ключові особливості серії: механіку перемотування часу, якою володіє Макс, та неповторний сарказм Хлої. Атмосферу доповнюватиме ностальгічний саундтрек, а для зручності гравців передбачено текстовий переклад.

Анонс-трейлер Life is Strange: Reunion – дивіться відео:

Реліз Life is Strange: Reunion заплановано на 26 березня 2026 року. Гра вийде на PC (у Steam), а також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Попередні замовлення вже відкриті за ціною 40 доларів за стандартне видання.