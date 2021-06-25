Літній розпродаж у Steam та знижки в PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня у крамниці Steam стартував масштабний літній розпродаж. У PS Store вже зараз можна придбати чимало ігор зі знижками, а в Epic Games Store безплатно отримати дві відеогри.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Epic Games Store та GOG: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

Цього тижня у фірмовій крамниці Valve нарешті стартував традиційний літній розпродаж. До 8 липня у Steam можна буде придбати за зниженою ціною понад тисячу різноманітних ігор. Також у межах цієї акції можна буде отримати різноманітні предмети для кастомізації профілю.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Hades – 230 гривень (-30%)

Battlefield V – 449 гривень (-75%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривні (-33%)

Forza Horizon 4 – 349 гривень (-50%)

Sea of Thieves – 320 гривень (-33%)

Mass Effect Legendary Edition – 1493 гривні (-17%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 425 гривень (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Valheim – 251 гривня (-10%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Sea of Thieves ​ / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня розпочався цікавий розпродаж з назвою "Акції середини року". Зараз тут можна придбати зі знижками майже 500 різноманітних проєктів. Продовжиться ця акція до 8 липня, а з повним списком всіх пропозицій можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Ghostrunner – 549 гривень (-45%)

Outriders – 1299 гривень (-35%)

FIFA 21 Champions Edition – 728 гривень (-73%)

The Crew 2 – 265 гривень (-80%)

Fallout 4 – 324 гривні (-50%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 899 гривень (-25%)

Control – 474 гривні (-50%)

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 гривень (-40%)

Persona 5 Royal – 809 гривень (-55%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 гривні (-50%)

Horizon Zero Dawn / Фото крамниця PlayStation Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store до 1 липня можна безплатно отримати одразу дві відеогри: Sonic Mania та Horizon Chase Turbo. А вже наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати головоломку The Spectrum Retreat.

Також невеликий розпродаж цього тижня стартував у фірмовій крамниці Microsoft. До 28 червня тут можна буде придбати різноманітні симулятори (77 пропозицій) зі знижками до 90%.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Untitled Goose Game – 12 доларів (-40%)

Cities: Skylines Mayor's Edition – 25 доларів (-75%)

House Flipper – 15 доларів (-30%)

theHunter: Call of the Wild 2021 Edition – 33 долари (-50%)

Car Mechanic Simulator – 15 доларів (-50%)

Cities: Skylines / Фото крамниця Microsoft Store