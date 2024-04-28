Гравець Fallout 4 блискуче відтворив у грі головну героїню серіалу від Amazon – неймовірне фото

Талановитий геймер показав власну Люсі МакЛін із серіалу Fallout від Amazon Prime, створену у Fallout 4 і шанувальники франшизи залишилися в захваті.

Редактор персонажів Fallout 4 хоч і дещо застарів, але все ще здатен творити дива.

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Це довів користувач Reddit під ніком 09071518, якому вдалося блискуче впоратися з відтворенням зовнішності головної героїні хітового серіалу Fallout від Amazon.

Геймер класно передав основні риси унікальної зовнішності акторки Елли Пернелл, яка і виконала головну роль наївної жительки сховища Люсі МакЛін.

Люсі у Fallout 4 / Фото з Reddit

Хоча загалом творіння геймера було сприйнято спільнотою напрочуд схвально, все ж знайшлися деякі зауваження.

Зокрема, шанувальникам здалось, що автор не надто вдало зобразив унікальну форму очей героїні. Інші зауважили, що волосся у персонажки схоже, але все ж не таке як потрібно.

Так чи інакше, робота 09071518 все одно заслуговує похвали.