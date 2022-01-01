Мальовничіше, ніж у житті: гравець Minecraft відтворив Регістан – перлину Самарканду

Затятий геймер вирішив відтворити у Minecraft одну з найвідоміших архітектурних пам'яток Азії. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

Гравці в Minecraft продовжують невпинно тішити геймерську спільноту своїми будівельними подвигами. На цей раз, у кубічному світі гри відтворили найвідомішу пам'ятку Узбекистану – самаркандський Регістан.

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15 мільйонів блоків та цілий рік роботи знадобилися користувачеві Redddit під ніком pkmncar, щоб збудувати у грі власну версію знаменитої площі.

Регістан у реальності та в грі

Регістан – це загальна назва головних площ у містах Центральної Азії, проте саме та, що в Узбекистані є найвідомішою. Площу обрамляють три медресе, що будувалися протягом кількох століть та є взірцем ісламської архітектури, тому й не дивно, що їх відтворення зайняло у геймера стільки часу та зусиль.



Хоча це далеко не перша історична пам'ятка, відтворена геймерами в Minecraft, вона, безумовно, є унікальною.

Причиною цьому є те, що визначні пам’ятки західної культури, на кшталт Ейфелевої вежі чи статуї Свободи часто стають джерелом натхнення для масштабних будівельних проєктів гравців, проте ісламська архітектура не має такої уваги.

Надзвичайна робота pkmncar точно вартує 22 тисяч вподобань та тих позитивних відгуків, що геймери залишили в коментарях під постом.