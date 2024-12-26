Гравець Marvel Rivals став шалено популярним за одне відео – як йому це вдалося

Геймер набрав понад 400 тисяч переглядів у своєму дебютному відео на YouTube, просто-таки знищивши стримерів у популярній грі Marvel Rivals, граючи за найслабшого персонажа.

Фанат Marvel Rivals під ніком TeamCaptain дебютував на YouTube з сотнями тисяч переглядів, після того, як став відомим за свою майстерну гру за "найгіршого" персонажа гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Справжній скіл підкорив глядачів

Більшість успішних гравців Marvel Rivals вважають Wolverine (Росомаху) найгіршим героєм у грі.

Але, як виявилося, в цього персонажа є свої секрети, які дозволяють йому стати ледь не найсильнішою бойовою одиницею на сервері. Одначе, для їх реалізації ви повинні бути напрочуд майстерним, прямісінько як наш герой TeamCaptain.

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Попри те, що молодик ніколи не займався Ютубом, перший ігровий ролик на його каналі набрав понад 400 тисяч переглядів за лічені дні, коли чутки про його нереальний скіл почали ширитися спільнотою шанувальників Marvel Rivals.

У своєму відео, геймер продемонстрував повну домінацію над суперниками та став справжньою грозою стримерів, "полюючи" за ними як справжня росомаха в однокористувацьких лоббі.

Ролик геймера – дивіться відео

Також дивовижним аспектом гри TeamCaptain є те, що він родом з Шотландії та грає на північноамериканських серверах з постійним пінгом від 100 до 150.

Наразі геймер здобув таку славу серед гравців Marvel Rivals, що опоненти завчасно "банять" Wolverine, побачивши знайомий нікнейм в лобі, тому молодику, схоже, доведеться досягти ідеального керування ще кількома персонажами аби продовжити свою домінацію на серверах.