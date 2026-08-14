Розробники Marvel's Wolverine відповіли на мрії фанатів про гру за інших мутантів

Студія Insomniac Games поставила крапку в численних теоріях фанатів щодо кількості ігрових персонажів у майбутній Marvel's Wolverine.

Попри очікування побачити в дії інших членів Людей Ікс, Insomniac Games обрали інший шлях розвитку проєкту, сконцентрувавшись на одному герої, йдеться на gamesradar+.

Тільки Росомаха і нікого більше

Під час інтерв'ю нещодавнього представники студії чітко заявили, що Логан стане єдиним персонажем, яким зможуть керувати гравці.

Чутки про можливість пограти за Джин Грей з'явилися після липневого трейлера, де камера фокусувалася на героїні, коли та заходила до танцювального залу. Багато хто сприйняв це як натяк на ігрову секцію, проте керівники розробки спростували ці припущення.

Це рішення виглядає як свідома відмова від структури попередніх ігор студії. У серії Spider-Man гравці часто перемикалися на Мері Джейн або Майлза Моралеса (у першій частині) для проходження стелс-місій. Хоча ці епізоди розширювали сюжет, значна частина аудиторії вважала їх найменш цікавими через повільний темп.

У випадку з Росомахою автори вирішили повністю занурити гравця в роль одного нестримного хижака.

Ми дійсно зосередилися на Росомасі як на ігровому персонажі та хотіли переконатися, що зробили це ідеально,

– прокоментував голова технологічного відділу Майк Фітцджеральд.

Попри це, Marvel's Wolverine запропонує багато взаємодій з іншими відомими мутантами. Під час бойових сцен Росомаху супроводжуватимуть напарники, серед яких помітили Шаблезубого та Містік. Вони динамічно долучатимуться до сутичок, допомагаючи гравцеві виконувати видовищні комбіновані атаки. Аналогічну роль у геймплеї відвели і Джин Грей.

Трейлер гри: дивіться відео

Загалом геймерам обіцяють лінійну пригоду, яка на відміну від відкритого світу Нью-Йорка в Spider-Man, буде більш сфокусованою на особистій історії головного героя. Це означає, що кожен елемент оточення та кожна ігрова механіка працюватимуть виключно на розкриття здібностей Росомахи.

Marvel's Wolverine вийде вже 15 вересня 2026 року, ексклюзивно для консолі PS5.