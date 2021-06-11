У мережі з'явився ймовірний сюжет продовження серії Mass Effect: що відомо

Користувач Reddit під ніком vakarianandtheshep у сабредіті, присвяченому відеоіграм, поділився інформацією про ймовірний сюжет наступного Mass Effect, а також розповів деякі деталі про головного героя та багато іншого. Детальніше – у матеріалі.

Нещодавній Mass Effect Legendary Edition змусив чимало геймерів повернутися до улюбленого всесвіту, щоб знову пережити пригоди капітана Шепарда, а також суттєво підігрів інтерес до анонсованого продовження франшизи. І ось в мережі вже "злили" перші деталі про нову гру.

Цікаво Відомо хто найпопулярніший напарник Шепарда у першій частині Mass Effect: Legendary Edition

Користувач Reddit vakarianandtheshep створив пост, де розповів, що володіє інформацією про майбутній проєкт BioWare. За словами геймера, це його перший досвід в "зливі" інсайдерської інформації.

Хочемо одразу зазначити, що немає ніяких фактів, які могли б підтвердити або спростувати слова даного користувача, отож до інформації наданої ним, варто ставитися з величезною часткою скепсису.

За словами автора "зливу", в новому Mass Effect, вперше за всю історію серії можна буде зіграти за головного героя, який буде представником позаземної раси – туріанцем. Проте це не буде опцією по замовчуванню, за бажання гравці зможуть залишитися вірними колишнім частинам і грати за людину. Також, vakarianandtheshep розповів, що канонічною кінцівкою оригінальної трилогії у продовженні буде вважатися "Знищення" (червона кінцівка).

Тизер наступної частини франшизи



Цікавим буде те, що гравцям дозволять імпортувати в гру свої "сейви" із Legendary Edition, проте на канонічну кінцівку це ніяк не вплине – вона буде червоною в будь-якому випадку.

Єдиною варіативністю стане її різновид у якому Шепард вижив (якщо гравцю вдалося набрати максимальну кількість очок боєготовності в Mass Effect 3). У цьому випадку у нотатках, розкиданих рівнями, можна буде знайти інформацію про життя капітана після подій трилогії, яке якраз буде залежати від виборів гравців у попередніх частинах.

Кінцівка з Шепардом, що вижив



Події нової ж гри відбуватимуться через приблизно 600 років після закінчення оригінальної історії та паралельно з подіями Mass Effect: Andromeda. Галактика все ще відчуває наслідки жахливої війни, а ретранслятори досі не працюють належним чином.

Розв'язанням проблеми може стати лідер Женців – Провісник, величезний корабель, що має найбільш просунуті технології. Однак його залишки пропали безвісти, а один з компаньйонів Шепарда азарі Ліара шукає їх всі ці довгих 600 років.

Розмова з Провісником у Mass Effect 2 / скриншот з YouTube

Головний герой, під керівництвом гравця, покликаний їй у цьому допомогти – саме на це, за словами інсайдера-початківця, піде приблизно половина гри. Також ймовірними компаньйонами гравця стануть вже добре відомі персонажі серії – Грюнт, Рекс, Ліара, загадкова саларіанка та інші.

Після знахідки Провісника ретранслятори відновляться і зроблять можливими швидкі гіперскачки в Андромеду, за словами vakarianandtheshep, саме таким чином команда з Mass Effect: Andromeda зможе зустрітися з командою нової гри.

Перевірити ці чутки геймери зможуть ще не скоро, адже наразі про дату релізу нового Mass Effect нічого не відомо.