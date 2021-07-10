В мережу потрапило відео ймовірної мапи із GTA VI: думки геймерів розділились

На одному з форумів, присвячених GTA VI, з'явився короткий відеозапис на якому нібито зображена мапа із майбутньої гри, про яку ще немає жодної офіційної інформації. Деталі у матеріалі.

GTA VI, мабуть, без перебільшень найочікуваніша гра у світі. Саме тому, нікого не дивує черговий ажіотаж навколо бодай крихти інформації, що може виявитись правдивою. Цього разу його причиною стало відео з ймовірним "зливом" карти майбутнього проєкту.

Теж варіант Геймери впізнали у "злитій" мапі GTA VI відоме реальне місто: фото

Попри те, що з форуму, де відео з'явилося вперше, його досить оперативно видалили – інтернет пам'ятає все. Один із користувачів встиг зберегти ролик та залив його на сабреддіт, присвячений GTA VI, на якому ніяк не вщухають обговорення побаченого.

Новий "злив" підтверджує фанатську теорію про те, що нова частина франшизи відправить гравців в уже знайомі локації, а саме містечко Vice City, яке, звісно, суттєво поповниться новими районами та місцями, доступними для вивчення.

Хоча місто й перетерпіло суттєвих змін, справжні фанати все ж впізнають у ньому знайомі вулички й загальні плани місцевості. Також на карті, стандартно для серії, присутні відмітки про різні мініігри та додаткові активності, в яких можна буде брати участь. Уже зараз можна помітити боулінг, кінотеатри, стрип-клуби, перегони різних видів та багато іншого.

Один із користувачів Reddit, навіть потрудився над тим, щоб відтворити мапу з відео у вигляді суцільного зображення.



Всупереч великій кількості чуток навколо довгоочікуваної Grand Theft Auto VI, які до того ж частково підтверджують одна одну, варто пам'ятати що гра ще офіційно не анонсована, а отже будь-який "злив" може виявитися вигадкою. Саме на цьому ґрунті геймерська спільнота на форумах та в соцмережах розділилася на два табори: тих, хто вірять у правдивість нових "зливів" та тих, хто стверджують, що поява Vice City у GTA VI – це лише методично підтримуваний фейк.

Обидві сторони приводять досить раціональні аргументи в підтвердження правдивості власних переконань, наприклад "віряни" стверджують, що мапу попередньої гри серії так само "зливали" задовго до релізу та відмічають занадто багато збігів у "зливах", що виглядає "або правдою, або найкращим фейком в історії фейків". Ті ж хто переконані у неправдивості інформації, вказують на непевність джерел, малі розміри мапи та відсутність бодай якоїсь офіційної інформації.

Отож, гадати хто правий, а хто ні можна скільки завгодно, тому краще не робити поспішних висновків і почекати анонсу GTA VI від розробників.