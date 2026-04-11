Росіяни злили у мережу білд скасованої відеогри METRO 4 – яким могло бути продовження

У мережі з'явилася розробницька версія гри під назвою METRO 4, яку у 2022 році нібито скасували українські розробники з 4A Games. Якою вона мала бути – дізнайтеся у матеріалі.

Датамайнери злили в мережу архів вагою у 120 гігабайт, в якому опинилися напрацювання для скасованої гри українських розробників, інформує 24 Канал.

Якою могла бути METRO 4?

Завдяки цьому витоку фанати серії METRO змогли розкопати чимало інформації. Зокрема, серед 120 гігабайт даних вдалося знайти ігрові мапи, діалоги, моделі персонажів тощо.

Відтак, головним героєм гри мав стати Хантер, а події її розгорнулися б з січня 2033 по грудень 2034 року.

Стверджується, що METRO 4 мала б повністю відкритий світ, де можна було б відвідати станції різних фракцій, до прикладу нацистів чи "червоних", інформує Insider Gaming.

Також проєкт мав ввести повноцінну систему крафту з перепрацьованою економікою, яка замість використання як основи старої ігрової валюти (патронів) стала б більш бартерною.

На додачу гравець мав би спеціальний NBC костюм, який можна було б покращувати. Важливу роль у сюжеті відвели таким персонажам як Хан і Бурбон, повідомляє TheGameVerse.

Хоча злив виглядає правдивим, важливо розуміти, що проєкт у такому вигляді скасували ще у 2022 році, тож продовження серії скоріше за все не матиме нічого спільного з цими файлами.

Злили ж його, вочевидь, російські хакери аби насолити розробникам. Припустити це дозволяє посилання на архів, яке веде на один з найпопулярніших російських хостингів.

