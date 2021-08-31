Microsoft Flight Simulator дозволяє гравцям потрапити в саме серце урагану Іда: неймовірні фото

Завдяки функції, що формує погоду в грі відповідно до умов у реальному часі, геймери можуть пролетіти через справжній ураган. Детальніше у матеріалі.

З моменту релізу, що відбувся минулого року, Microsoft Flight Simulator став справжнім хітом серед геймерів, які завжди мріяли побувати у ролі пілота. Окрім звичних спокійних польотів, винахідливі гравці використовують виняткові технології гри у дуже неочікуваному ключі.

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Завдяки тому, що гра використовує реальні дані про погодні умови для створення віртуальної карти, користувачі можуть відстежувати оновлення погоди в реальному часі та досліджувати їх вплив на повітряні шляхи.

Найсвіжішим об'єктом інтересу геймерів став ураган Іда, що бушує над американською Луїзіаною. Зрозуміло, що у реальності справжній літак ні за яких умов не полетів би в самісінький центр негоди, але Microsoft Flight Simulator дає гравцям рідкісну можливість побачити такий хід подій, без будь-якої небезпеки.

Ураган Іда у Microsoft Flight Simulator / зображення з твітер-акаунту @adamcarter

Отож ураган постає у грі, з густими, роздутими хмарами, надзвичайно поганою видимістю, а подекуди навіть з блискавками та демонструє всю могутність стихії.

Блискавка у центрі урагану Іда в Microsoft Flight Simulator / зображення з твітер-акаунту @godfree

Microsoft Flight Simulator – чудовий інструмент для подорожей по світу в віртуальному вигляді, особливо на тлі пандемії, яка все ще перешкоджає внутрішнім та міжнародним авіаперевезенням. У той час, коли у реальному світі існує маса заборон, у світі гри гравці обмежені лише її законами та власною фантазією, що і дозволяє їм фільмувати подібні кадри.