Microsoft помилково видалила 25-річний профіль користувача Xbox

Історія Джошуа Кхейна сколихнула ігрову спільноту. Після того, як його 25-річний акаунт зламали хакери, Microsoft замість допомоги просто видалила профіль. Користувач втратив тисячі євро на ігри та безцінні сімейні фото, що викликало хвилю обурення в мережі.

Трагедія в цифровій хмарі: що саме втратив користувач

Джошуа Кхейн звернувся до служби підтримки Microsoft після того, як зловмисники отримали доступ до його облікового запису та змінили паролі. Компанія офіційно підтвердила факт зламу, проте її подальші дії шокували власника. Замість того, щоб ініціювати процедуру відновлення доступу для справжнього власника, модератори вирішили просто видалити профіль. Про це пише видання TheGamer.

Разом із профілем Xbox назавжди зникли всі файли в хмарному сховищі OneDrive. Джошуа втратив особистий цифровий архів за чверть століття, бібліотеку ігор, на яку витратив тисячі євро, і найболючіше – фотографії свого маленького сина.

25 років даних, тисячі євро, витрачені на ігри. Фото мого сина-немовляти? Зникли!

– прокоментував ситуацію постраждалий користувач Джошуа Кхейн у своєму Twitter.

Спочатку в Microsoft заявили, що він має купувати всі ігри заново на новому акаунті. Але потім ситуація набула розголосу, коли гнівний пост Джошуа став вірусним, зібравши тисячі слів підтримки.

Реакція Microsoft та майбутнє сервісу

Після декількох днів мовчання та зростаючого тиску громадськості корпорація змінила свою позицію. Офіційна підтримка Xbox нарешті зв'язалася з постраждалим, визнавши помилку та пообіцявши зробити все можливе для відновлення даних.

Нам шкода, що це сталося. Це не той досвід, який ми хочемо дати будь-кому, чий обліковий запис скомпрометували,

– заявили представники служби підтримки Xbox.

Зараз фахівці намагаються повернути Джошуа доступ до його покупок і файлів.

Цей інцидент підняв гостре питання про реальність володіння цифровим контентом. Багато геймерів побоюються, що в епоху відмови від фізичних носіїв корпорації можуть позбавити людей доступу до їхніх покупок будь-якої миті.