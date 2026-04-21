Xbox здешевила Game Pass прибравши головний бонус: яка ціна підписки в Україні

Microsoft переглянула умови підписки Game Pass після того, як нова керівниця ігрового підрозділу сама визнала, що вони занадто високі. Зрештою, ціни таки знизили, але разом із цим користувачі втратили одну з ключових переваг.

Найгучніша зміна – нові частини Call of Duty більше не з'являтимуться в сервісі у день релізу, пише 24 Канал.

Що змінилося для гравців?

Тепер Game Pass Ultimate коштує 23 долари на місяць замість 30 доларів, а PC Game Pass подешевшав до 14 доларів (раніше 16,5 доларів, ще раніше – 12 доларів). Таким чином, Microsoft частково відреагувала на невдоволення аудиторії через зростання цін.

Втім, здешевлення має свою ціну. Користувачі більше не отримуватимуть нові частини Call of Duty у день їхнього виходу. Це одна з найболючіших змін, адже саме релізи великих AAA-проєктів були ключовим аргументом на користь підписки.

Скільки коштує Game Pass в Україні?

Офіційно підписки Game Pass Ultimate в Україні немає, оскільки Microsoft так і не додала український регіон для власників консолей. Саме тому вони використовують для реєстрації регіони інших країн.

Ціна на Game Pass Ultimate, наприклад, в Японії (де часто реєструються українські користувачі) тепер складає приємніші 430 гривень після конвертації в українську валюту.

Вартість PC Game Pass, який вже офіційно присутній на українському ринку, складає 230 гривень.

Чому Xbox пішла на зниження цін?

Ініціатором змін стала нова керівниця Microsoft Gaming Аша Шарма. Вона зазначила, що підписка стала занадто дорогою для значної частини гравців, і саме це підштовхнуло компанію переглянути модель.

У Microsoft пояснили на сайті Xbox, що нові ігри серії Call of Duty все ж з'являтимуться в Game Pass, але із затримкою приблизно на рік після офіційного релізу. Водночас уже додані частини франшизи залишаться в каталозі – їх не видалятимуть.

Варто нагадати, що ігри серії Call of Duty почали з'являтися в Game Pass у день релізу лише з 2024 року – після виходу Call of Duty: Black Ops 6. Очікується, що Call of Duty: Black Ops 7 стане останньою грою франшизи, яка потрапить у сервіс одразу після релізу.