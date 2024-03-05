Minecraft натякає на кросовер з другою частиною "Дюни"

Схоже, колаборація Xbox зі світом "Дюни" не обмежиться королівським орнітоптером у Microsoft Flight Simulator. На тематичний кросовер натякнули розробники ще однієї гри, що належить компанії.

Невже це анонс?

З нещодавньою світовою прем'єрою фільму "Дюна: Частина друга" кінокомпаній Legendary Pictures і Warner Bros. Pictures вирішили привітати творці культової гри Minecraft від студії Mojang: "Вітаємо наших партнерів із Legendary та Warner Bros. Pictures. Цікаво, що ж зараз перебуває в роботі?" – свідчить залишене 3 березня повідомлення від офіційного облікового запису Minecraft.

Дивіться також Відвідайте Арракіс із новим безплатним доповненням для Microsoft Flight Simulator на тему "Дюни"

Послання авторам фільму розробники супроводили скриншотом зі своєї гри, що явно нагадує постер до виходу "Дюна: Частина друга".

І хоча ми не маємо жодних офіційних підтверджень, імовірно, таким чином автори Minecraft натякають на кросовер із "Дюною". Найсміливіші припущення навіть заговорили про цілий фільм у всесвіті "Дюни", але в стилістиці Minecraft. З огляду на ажіотаж навколо продовження цієї історії, такий крок не повинен нікого дивувати.