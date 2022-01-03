Містер Бін розважається у Найт Сіті із Cyberpunk 2077: кумедне відео

У неймовірно дотепно змонтованому відео славетний Містер Бін подорожує світом Cyberpunk 2077, де отримує низку компліментів та знайомиться із персонажем Кіану Рівза.

Найт Сіті – це місто безмежних можливостей, де будь-хто почуватиметься як удома. Навіть, якщо це зірка телесеріалу 90-их у виконанні неперевершеного Ровена Аткінсона.

До теми Остін Паверс рятує галактику в Mass Effect: кумедне відео

Ютубер eli_handle_b․wav, що став відомим завдяки відео з Остіном Пауерсом у Mass Effect, змонтував черговий надзвичайно кумедний ролик у якому додав відомого комедійного персонажа у нуарний світ Cyberpunk 2077.

Відео розпочинається з того, що Містер Бін буквально звалюється з неба на голови жителів Найт Сіті. Після невеликої операції зі встановлення імплантів та перевірки документів, він навіть знайомиться із найбільш відомими персонажами гри, такими як Джекі Уеллс, Адам Смешер та Джонні Сільверхенд.

Містер Бін потрапляє до Найт Сіті



На щастя, у розпорядженні талановитого монтажера було чимало кадрів із містером Біном, що і допомогло останньому чудово вписатися у безліч ігрових ситуацій, прекрасно знайомих шанувальникам гри від CD Projekt Red.

Схоже, що eli_handle_b․wav вже "набив" руку в подібному жанрі відеороликів, отож ми з нетерпінням чекатимемо які ж ще відомі персонажі вирішать відвідати різноманітні ігрові світи під його чуйним керівництвом.