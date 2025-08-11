Mafia: The Old Country, свіжа глава культової серії, щойно вийшла на PlayStation 5, Xbox Series і ПК, здобувши схвальні відгуки критиків. Проте гравці швидко захотіли того, чого в грі немає, а тому кинулися створювати моди. Один із них додає унікального персонажа, який переносить атмосферу іншої культової франшизи у світ мафії.

Що осел забув у світі Mafia?

Нещодавно випущена Mafia: The Old Country, розроблена студією Hangar 13 на Unreal Engine 5, занурює гравців у кримінальний світ Італії початку XX століття. Гра, що вийшла 8 серпня 2025 року, пропонує кінематографічний сюжет, деталізований відкритий світ і атмосферу, де кінні прогулянки та взаємодія з природою є частиною ігрового досвіду. Проте фанати, як завжди, прагнуть більшого, тому їхня креативність уже почала трансформувати гру через моди, пише 24 Канал з посиланням на Nexus Mods.

Один із найяскравіших прикладів – мод від користувача NorskPL, опублікований на платформі Nexus Mods. Цей мод додає в Mafia: The Old Country персонажа Donkey (Осла) із популярної серії мультфільмів "Шрек". Замість звичайного коня гравці тепер можуть їздити верхи на харизматичному ослі, якого в оригінальному мультфільмі озвучив Едді Мерфі.

Осел ідеально вписується в естетику гри, адже кінні подорожі є важливою частиною її атмосфери, а технології початку XX століття відсутні на широких полях і мальовничих оливкових плантаціях, якими ви можете подорожувати в грі. Цей мод не лише додає гумору, а й підкреслює унікальність культури моддингу, яка дозволяє поєднувати абсолютно різні світи.

Фанати активно підтримують таку креативність і радіють їй. Один із коментаторів на Nexus Mods зазначив, що подібні моди доводять перевагу ПК-геймінгу, адже лише на цій платформі можливо створювати й інтегрувати такі нестандартні доповнення. Судячи з обговорень на Reddit, модери не збираються зупинятись, адже гра тільки вийшла, тож шлях модифікації лише розпочався. Гравці, наприклад, планують функціональні покращення, наприклад, можливість пропускати вступні відеоролики.

Окрім балакучого осла, гравці з нетерпінням чекають на появу інших культових персонажів. Зокрема, на Nexus Mods уже з’явилися жарти про те, що вони чекають на головного героя Grand Theft Auto: San Andreas, який став справжньою легендою мемів у геймерській спільноті. Користувачі сподіваються, що незабаром CJ з’явиться в італійських пейзажах, додаючи ще більше абсурдного гумору в серйозний світ Mafia.