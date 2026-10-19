Red Dead Redemption 2 отримала аналог знаменитої системи Nemesis з Shadow of Mordor

Фанати вдихнули нове життя в Red Dead Redemption 2. Мод enRAGE додає в гру аналог системи Nemesis, відомої завдяки Middle-earth: Shadow of Mordor і Shadow of War.

Що змінює мод enRAGE?

Система Nemesis дозволяла навіть наймізернішому ворогові виростати в особистого суперника гравця. Саме це зробило Shadow of Mordor і її сиквел майже бездоганними іграми. Тепер схожу механіку отримала Red Dead Redemption 2, хоч і неофіційно, пише TheGamer.

Оригінальну систему Nemesis блокує патент. Якщо нічого не зміниться, її не використають в іншій грі аж до 2036 року. Тому єдиною надією лишаються фанати, які переносять схожі механіки у свої улюблені ігри.

Нещодавно так сталося з Baldur's Gate 3, а тепер настала черга RDR2.

Як працює система в RDR2?

Особливість Nemesis у тому, що кожен ворог здається живою особистістю зі своєю вдачею, симпатіями та образами. Саме це намагається відтворити мод enRAGE.

Кожен NPC отримує ім'я, темперамент і розум, сформовані життям, яке він прожив до вашого приходу. Він пам'ятає, що ви зробили, і ще перетнеться з вами,

– прокоментував автор моду Nicklovin99 в описі на Nexus Mods.

За його словами, кожен, кого гравець зустріне на Заході, може стати ворогом. Якщо пограбувати, побити чи образити людину або вбити її коня, вона може це запам'ятати і повернутися заради помсти пізніше. Така людина матиме ім'я, характер, сім'ю та історію життя, а одного дня прийде шукати гравця.

Як влаштовані фракції та наслідки вчинків?

Кожен персонаж у моді має темперамент, риси та звички, історію життя, ремесло, віру, родину й власний розум. Мод ділить усіх на вісім фракцій. У кожній є лідер, три рівні офіцерів і рядові бійці.

Структура динамічна. Автор моду заявив, що підвищення отримують амбітні та ті, хто його заслужив. Якщо вбити капітана, його місце посяде хтось інший, можливо, навіть гірший.

Гравець може назавжди скалічити персонажів, і вони повернуться по нього зі своїми травмами. Якщо вбити людину, що має друзів, ті дізнаються про це. Вони можуть сумувати або шукати крові. Мод також додає війни, сховища, розпорядок дня та похорони.

Це один із найглибших і найбагатших модів, які створювали досі. Значну частину коду створили за допомогою Claude. Так тепер дедалі частіше роблять в ігровій сфері.