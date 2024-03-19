Новий мод для "Відьмака 3" заміняє персонажів гри на акторів серіалу

Для третього "Відьмака" випущено безліч модифікацій, які змінюють гру часом до невпізнаваності. Тепер один з таких модів приносить оновлення зовнішності головних персонажів, роблячи їх копіями акторів, які зіграли цих хе героїв у серіалі від Netflix.

Що відомо

Насправді це не перший подібний мод, однак минулого разу він заміняв лише обличчя Ґеральта та Йеннефер під зовнішність Генрі Кавілла та Ані Чалотри. У новому ж додали Фрею Аллан у ролі Цірілли, а також відредагували повністю всі моделі, а не лише лице.

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Нова робота належить розробнику під ніком UburUbur. За його словами, зовнішність Кавілла заснована на моді 2019 року від Draiamond, Henry та Bjorn18 під назвою "Ultimate Netflix Henry Cavill". Результаті цілком можна назвати вражаючими, адже схожість з актором прослідковується дуже добре.



Йеннефер та Ґеральт з новим модом / Фото UburUbur



Трійця головних персонажів гри та серіалу з новим модом / Фото UburUbur

Однак про інших персонажів ми б так не сказали. У випадку Цірілли певні риси дійсно прослідковуються, але здебільшого це лише віддалена схожість. Йеннефер пощастило трохи більше, хоча й тут є кілька питань до деталей.

Демонстрація роботи мода на прикладі сцен з гри: відео зі спойлерами

Мод Генрі Кавілла "Відьмак 3" для Netflix можна завантажити тут. Мод Ciri and Yennefer можна завантажити тут. Як завжди, обов'язково дотримуйтесь наданих інструкцій зі встановлення. Ви також можете отримати мод, який робить Трісс Меріголд схожою на Анну Шаффер. Як можна зрозуміти, всі ці модифікації доступні лише для ПК-версії.